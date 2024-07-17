Множество нарушений выявили прокуроры в детских садах в области Жетысу

Прокуратура области Жетысу выявила более 200 нарушений в учреждениях образования, которые негативно влияли на обеспечение безопасной среды для детей, передаёт BaigeNews.kz.

Особое внимание было уделено инфраструктурным недостаткам.

Вблизи 12 детских садов Сарканского, Каратальского и Панфиловского районов отсутствовали пешеходные переходы и знаки "Дети".

Территории двух детских садов в Сарканском и Алакольском районах оказались не полностью огорожены, что позволяло посторонним лицам беспрепятственно проникать на их территорию.

В 55 частных детских садах Панфиловского района отсутствовали системы "тревожной кнопки вызова". В 40 детских садах не функционировали системы оповещения пожарной безопасности, а в двух детских садах они вовсе отсутствовали.

В семи детских садах Алакольского, Ескельдинского и Сарканского районов большинство камер видеонаблюдения не функционировали.

Девять детских садов Коксуского, Сарканского районов и Текели осуществляли свою деятельность на основании просроченных санитарных заключений. Нашли там и просроченные медицинские препараты.

В восьми детских садах Аксуского района обнаружили кишечную палочку.

Вопреки требованиям трудового законодательства в детских садах области работали 11 человек, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за умышленные преступления.

Кроме того, прокурорами выявлены факты хищения бюджетных средств на общую сумму более 25 миллионов тенге в детских садах Кербулакского района, по которым начато досудебное расследование.

По всем выявленным нарушениям внесено 22 акта надзора, 40 лиц привлечены к административной ответственности, семеро - к дисциплинарной ответственности.