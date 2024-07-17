Множество нарушений выявили прокуроры в детских садах в области Жетысу
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Прокуратура области Жетысу выявила более 200 нарушений в учреждениях образования, которые негативно влияли на обеспечение безопасной среды для детей, передаёт BaigeNews.kz.
Особое внимание было уделено инфраструктурным недостаткам.
Вблизи 12 детских садов Сарканского, Каратальского и Панфиловского районов отсутствовали пешеходные переходы и знаки "Дети".
Территории двух детских садов в Сарканском и Алакольском районах оказались не полностью огорожены, что позволяло посторонним лицам беспрепятственно проникать на их территорию.
В 55 частных детских садах Панфиловского района отсутствовали системы "тревожной кнопки вызова". В 40 детских садах не функционировали системы оповещения пожарной безопасности, а в двух детских садах они вовсе отсутствовали.
В семи детских садах Алакольского, Ескельдинского и Сарканского районов большинство камер видеонаблюдения не функционировали.
Девять детских садов Коксуского, Сарканского районов и Текели осуществляли свою деятельность на основании просроченных санитарных заключений. Нашли там и просроченные медицинские препараты.
В восьми детских садах Аксуского района обнаружили кишечную палочку.
Вопреки требованиям трудового законодательства в детских садах области работали 11 человек, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за умышленные преступления.
Кроме того, прокурорами выявлены факты хищения бюджетных средств на общую сумму более 25 миллионов тенге в детских садах Кербулакского района, по которым начато досудебное расследование.
По всем выявленным нарушениям внесено 22 акта надзора, 40 лиц привлечены к административной ответственности, семеро - к дисциплинарной ответственности.