Множество мёртвых раков нашли в Каспии в Актау

В Актау обнаружили большое число мёртвых раков на дне Каспия близ берега, передаёт BaigeNews.kz.

Местный блогер Азамат Сарсенбаев в своём Instagram-аккаунте сначала опубликовал видео с места массового падежа раков. А через несколько часов сообщил возможную причину гибели раков.

"Причина массовой гибели раков оказалась до простого банальной. Местный "рыбак" от жадности на каждый выход в море ловит по 300-400 килограммов раков, бычков и т.д. От силы продаёт половину, а остальное уже мёртвых скидывает обратно в море. Вначале, по словам информатора, он скидывал тушки раков в канал (канал в приморском, который соединен с городским пляжем), но после скандала в СМИ он перестал скидывать туда тушки, а теперь, по всей видимости, решил не заморачиваться и скидывать тонны мёртвых раков прямо под пирсом", – написал блогер.