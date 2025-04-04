Этнические театры Казахстана — уникальное явление в культурном пространстве страны. Ранее Глава государства не раз поднимал вопрос о важности поддержки театрального искусства, в особенности региональных и этнических театров. Сегодня уйгурский, корейский и немецкий театры не только сохраняют национальные традиции, но и активно развиваются, привлекая новые поколения зрителей. О развитии национальных театров и том, какие вызовы стоят перед ними сегодня, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Историческая роль этнических театров

Национальные театры в Казахстане — это не просто творческие коллективы, выступающие на сцене на разных языках. Это живые культурные институты, несущие на себе историческую, просветительскую и социальную миссию. Они формировались в особых условиях — как в советское, так и в постсоветское время — и продолжают играть важную роль в сохранении культурной идентичности народов, населяющих нашу страну.

Сегодня в Казахстане действуют 4 этнических театра, это уйгурский, корейский, немецкий, узбекский. К слову, немецкий, уйгурский, и корейский в 2017 году получили статус академических театров.

Как отмечает заместитель директора Республиканского академического немецкого драматического театра Марина Будиянская, эти театры стали неотъемлемой частью культурного ландшафта страны, имея за плечами богатую историю.

"Уйгурский и Корейский театры существуют уже более 90 лет, а Немецкий театр в этом году отмечает 45-летие. Они появились в Казахстане в связи с массовыми депортациями народов в годы Советского Союза. Для депортированных людей казахстанская земля стала родиной, здесь выросли их дети, внуки, и теперь важно сохранить их культурную идентичность через искусство", — отмечает она.

Репертуарная политика и финансирование

Несмотря на историческое значение и культурную миссию, этнические театры сталкиваются с ограниченными ресурсами.

"Как и любой творческий амбициозный коллектив, мы всегда завышаем планку, ставим себе цели и задачи, к которым тянемся и стараемся достичь. Как и у всех коллективов наших театров проблемы соответственно, схожие. С какими-то небольшими проблемами мы справляемся сами, но как этнический театр, конечно же, нуждаемся в поддержке", - рассказывает Елена Ким, директор Республиканского государственного академического корейского театра музыкальной комедии.

Выяснилось, что данные театры продолжают работать в условиях ограниченного бюджета, что напрямую влияет на репертуарную политику, гастрольную активность и участие в международных фестивалях. При этом, статус республиканских театров позволяет сохранять базовую устойчивость и поддерживать регулярную работу.

"Республиканский бюджет даёт нам возможность ежегодно ставить одну театральную постановку. Кроме одного спектакля, финансируемого за счёт бюджетных средств, мы также ищем возможности использовать собственные средства или привлекаем спонсорскую помощь. Чаще всего нам оказывает поддержку Гётё-Институт. Таким образом, мы организуем ещё 2–3 постановки помимо основной", - поясняет представитель немецкого театра.

В прошлом году театру удалось провести четыре премьеры: одну — за счёт государственных финансов, а три другие были реализованы за счёт собственных средств.

"В некоторых случаях, с разрешения министерства, мы используем сэкономленные собственные средства для участия в фестивалях, организуемых в других регионах или странах", — дополнила она.

Кадровый дефицит

Этнические театры сталкиваются и с кадровыми проблемами. Речь идёт не об актёрском составе, а о специалистах, без которых невозможно полноценное функционирование театрального процесса — реквизиторах, костюмерах, осветителях, звукооператорах и других сотрудниках технических и производственных цехов.

"Театр — это тоже производство, и без этих специалистов невозможно реализовать полноценный творческий процесс. К сожалению, подготовка таких работников сейчас практически не ведётся, а те, кто приходит, часто не задерживаются из-за низкой заработной платы", - подчёркивает представитель немецкого театра.

По её словам, уровень оплаты труда требует срочного пересмотра. Работники культуры находятся в очень уязвимом положении.

"Есть и другая сторона кадровой проблемы — профессиональный рост и численность труппы. Мы — небольшой театр. Вся наша актёрская труппа насчитывает всего 28 человек", - рассказывает Марина Буриянская.

Она отмечает, что это критически мало для драматического репертуарного театра.

"У нас нет второго состава, поэтому одни и те же актёры заняты практически во всех постановках. Если кто-то из них заболевает или по какой-либо причине не может выйти на сцену, нам приходится экстренно менять репертуар, что влияет не только на продажи билетов, но и на стабильность в работе театра в целом", — добавляет она.

Роль Ассамблеи народа Казахстана

Говоря о роли этнических театров в формировании культурной политики страны, невозможно обойти вниманием деятельность Ассамблеи народа Казахстана. По словам Елены Ким, важным вкладом АНК стало проведение Фестиваля этнических театров Казахстана.

"АНК объединяет многообразный культурный пласт Казахстана общей идеей — сохранение мира и согласия, и именно АНК, как институт, несет миссию сохранения единства и согласия в нашей стране. В своё время Ассамблея проводила раз в два года Фестиваль этнических театров Казахстана. Это событие становилось мощным стимулом для развития театров, помогало им расти профессионально, а зрителям давало уникальную возможность увидеть на одной сцене всё культурное многообразие страны. Хотелось бы, чтобы подобные фестивали вновь проводились", — подчёркивает представитель корейского театра.

Этнические театры Казахстана — это не только хранители культуры, но и площадки для творческих экспериментов. Они проходят через сложности финансирования и кадрового дефицита, но продолжают радовать зрителей новыми постановками и сохранять многообразие культурного наследия страны.