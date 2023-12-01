Многотомник по истории Казахстана готовится к печати ведущими учёными страны

Госсоветник Ерлан Карин провёл встречу с членами редколлегий нового академического издания "История Казахстана с древнейших времён до наших дней", рассмотрен ход подготовки многотомника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Руководители томов нового академического издания – генеральный директор Института археологии им. А.Х. Маргулана Акан Онгар, директор Научного института изучения Улуса Джучи Жаксылык Сабитов, директор Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов, директор Республиканского информационного центра по изучению исторических материалов при Институте востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Меруерт Абусеитова, заместитель директора Института истории государства Буркитбай Аяган – проинформировали государственного советника, как в подготавливаемом издании освещаются основные этапы истории Казахстана в контексте общемировых процессов.

По итогам встречи Ерлан Карин подчеркнул – в готовящемся фундаментальном научном труде должны быть широко представлены новые архивные документы по истории Казахстана, выявленные в ходе научных командировок в зарубежных архивах, и результаты археологических исследований последних десятилетий.

Также госсоветник отметил необходимость ответственного подхода учёных, постоянной, кропотливой работы как авторов, так и редакторов для подготовки качественного издания.