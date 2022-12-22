Многосерийный фильм о январских событиях в Казахстане вышел на Youtube

В Казахстане задерживается презентация книги о январских событиях, которую написал Леонид Млечин. Но зрителям доступен многосерийный фильм. Автор работ сообщил, брал ли он интервью у Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

"Я был уверен, что 24 декабря в Алматы смогу представить свою новую книгу "Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков", посвящённую потрясшим всех событиям уходящего года. Но, к сожалению, вирус, который мучает нас уже несколько лет, добрался и до меня. Врачи запретили летать и с кем бы то ни было встречаться. Поэтому презентация книги в Казахстане откладывается до января", - сообщил Млечин.

Автор выразил надежду, что у него будет возможность рассказать о том, почему он взялся за написание книги, как собирал материалы, беседовал с участниками произошедшего, снимал места, где разворачивалась драма.

"Коллеги уже обо многом меня спрашивают. Как я понимаю, всех интересует вопрос: брал ли я интервью у президента Токаева относительно январский событий. Интервью не было. Президент осведомлён о моем желании выпустить такую книгу, однако с моей работой ни до, ни после издания он ещё не знакомился. Надеюсь, что и у главы государства найдётся время её прочитать", - сказал автор.

Он обратил внимание на то, что на Youtube-канале "История Леонида Млечина" на этой неделе публикуется многосерийный фильм, посвящённый январским событиям. Новая серия выходит каждый день.

"Мне кажется, январские события 2022 года в Казахстане ещё недооценены, и они явно станут сюжетами книг и фильмов", - заключил Млечин.

Ранее сообщалось о том, что книгу Млечина презентовали в Москве.