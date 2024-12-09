Многопрофильную больницу в Риддере достроят в 2025 году
На это выделено более 20 млрд тенге.
Сегодня, 13:58
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Сегодня, 13:58Сегодня, 13:58
114Фото: BaigeNews.kz
В Риддере строительство многопрофильной больницы завершат в 2025 году. Об этом на брифинге в СЦК заявил Ермек Кошербаев, передает BaigeNews.kz.
"Буквально месяц назад правительство приняло решение, наконец-таки выделить 28 млрд тенге. Этот вопрос решён. Думаем, что в следующем году больница в Риддере будет открыта", - сказал Кошербаев.
Ранее аким региона сообщил о том, какие меры принимаются в регионе в сфере теплоснабжения. По словам Кошербаева, в ТЭЦ Риддера уже было инвестировано 17 млрд тенге.
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