В Риддере строительство многопрофильной больницы завершат в 2025 году. Об этом на брифинге в СЦК заявил Ермек Кошербаев, передает BaigeNews.kz.

"Буквально месяц назад правительство приняло решение, наконец-таки выделить 28 млрд тенге. Этот вопрос решён. Думаем, что в следующем году больница в Риддере будет открыта", - сказал Кошербаев.

Ранее аким региона сообщил о том, какие меры принимаются в регионе в сфере теплоснабжения. По словам Кошербаева, в ТЭЦ Риддера уже было инвестировано 17 млрд тенге.