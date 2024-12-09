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Многопрофильную больницу в Риддере достроят в 2025 году

На это выделено более 20 млрд тенге.

Сегодня, 13:58
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 13:58
Сегодня, 13:58
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Фото: BaigeNews.kz

В Риддере строительство многопрофильной больницы завершат в 2025 году. Об этом на брифинге в СЦК заявил Ермек Кошербаев, передает BaigeNews.kz.

"Буквально месяц назад правительство приняло решение, наконец-таки выделить 28 млрд тенге. Этот вопрос решён. Думаем, что в следующем году больница в Риддере будет открыта", - сказал Кошербаев.

Ранее аким региона сообщил о том, какие меры принимаются в регионе в сфере теплоснабжения. По словам Кошербаева, в ТЭЦ Риддера уже было инвестировано 17 млрд тенге. 

 

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