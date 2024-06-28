Многопартийный Парламент придал импульс деятельности законодательного органа - Кошанов

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подводит итоги парламентской сессии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что в казахстанском Парламенте началась новая веха в развитии.

"Политические реформы главы государства Касым-Жомарта Токаева дали новое направление работе Парламента. Многопартийный Парламент придал импульс деятельности законодательного органа. Приход представителей разных идеологических взглядов нашего общества повысил качество принимаемых законов. Всё это стало новой вехой в развитии казахстанского парламентаризма", - сказал спикер.

По его словам, прошедшая сессия на деле доказала эффективность формулы "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчётное Правительство". Эта система, обеспечивающая равновесие ветвей власти, обеспечила принятие действенных решений. Все они направлены на дальнейшее развитие страны и повышение благосостояния граждан.