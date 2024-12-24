Необоснованно выписанный владельцу сети магазинов Fix Price многомиллионный штраф отменили прокуроры в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz.

"Владельцу известной сети магазинов Fix Price управлением CЭС Павлодара вменялись несуществующие нарушения санитарных правил, а именно отсутствие на товаре информации на государственном языке. Ранее по этому же факту уже имелось прекращённое производство за отсутствием состава правонарушения. В результате противоправных действий должностных лиц юридическое лицо необоснованно подвергнуто штрафу в размере 6 млн тенге, который по протесту прокуратуры отменён", – сообщает прокуратура области.

В надзорном органе привели ещё один факт нарушений. Департамент экологии при наличии государственной экологической экспертизы привлёк инвестора к административной ответственности за её отсутствие. К тому же в акте о результатах проверки прописаны требования, противоречащие нормам экологического законодательства.

Незаконные акты отменены, итоги проверок аннулированы, а права бизнесменов восстановлены. Поставлен вопрос об ответственности виновных лиц, сообщили в прокуратуре.