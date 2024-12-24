Многомиллионный штраф незаконно наложили на известную сеть магазинов
Владельца обвинили в отсутствии на товаре информации на госязыке.
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Необоснованно выписанный владельцу сети магазинов Fix Price многомиллионный штраф отменили прокуроры в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz.
"Владельцу известной сети магазинов Fix Price управлением CЭС Павлодара вменялись несуществующие нарушения санитарных правил, а именно отсутствие на товаре информации на государственном языке. Ранее по этому же факту уже имелось прекращённое производство за отсутствием состава правонарушения. В результате противоправных действий должностных лиц юридическое лицо необоснованно подвергнуто штрафу в размере 6 млн тенге, который по протесту прокуратуры отменён", – сообщает прокуратура области.
В надзорном органе привели ещё один факт нарушений. Департамент экологии при наличии государственной экологической экспертизы привлёк инвестора к административной ответственности за её отсутствие. К тому же в акте о результатах проверки прописаны требования, противоречащие нормам экологического законодательства.
Незаконные акты отменены, итоги проверок аннулированы, а права бизнесменов восстановлены. Поставлен вопрос об ответственности виновных лиц, сообщили в прокуратуре.
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