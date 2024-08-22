Многомиллионный кредит вынудили взять акмолинца аферисты

Преступники вынудили акмолинца взять в кредит 13 миллионов тенге и перевести им деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Шортандинского района поступило заявление 53-летнего местного жителя о факте мошенничества. Мужчина рассказал, что 30 июля ему на телефон поочередно звонили неизвестные лица, один из которых представился оператором сотовой связи, другой сотрудником правоохранительных органов, третий банковским работником.

Незнакомцы под предлогом предотвращения кражи денег со счёта вынудили потерпевшего оформить кредиты в различных банках в сумме 13 миллионов 796 тысяч тенге и перевести деньги на предоставленные ими счета.

Сельчанин осознал, что столкнулся с мошенниками, когда уже перевёл им деньги.

По факту начато досудебное расследование. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личностей преступников и их задержание.



