Многомиллионный иск получил ресторан от отравившихся экибастузцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.



Мероприятие, после которого часть гостей оказались в больнице, прошло в апреле.

По информации заместителя руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульнары Акылбековой, праздник был в двух банкетных залах одного из ресторанов Экибастуза.

"Пострадали 94 человека, части из них поставлен диагноз сальмонеллёз", – уточнила спикер.

В ресторане санитарные врачи выявили нарушения, в том числе отсутствие санэпидзаключения объекта, медкнижек у персонала. Среди сотрудников заведения оказались носители сальмонеллёза.

Работу ресторана приостановили. По словам Гульнары Акылбековой, заведение вновь открылось в июне после устранения всех замечаний и получения заключения СЭС.

Отравившиеся в ресторане посетители обратились к его руководству с претензией – они требовали возмещения материального и морального ущерба. Не дождавшись ответа, они подали гражданский иск в суд.

"Люди потеряли заработок, находясь на больничном, лечились в стационаре, затем амбулаторно, приобретали лекарства. К нам обратились 16 потребителей, чтобы мы представляли их интересы в суде. Пострадавшие подали коллективный иск по двум пунктам на шесть миллионов тенге", – рассказала заместитель руководителя областного департамента торговли и защиты прав потребителей Нурсулу Аубакирова.

По факту массового отравления ведётся досудебное расследование по первой части 304 статьи Уголовного кодекса РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".