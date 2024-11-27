Многомиллионные займы возьмёт Казахстан: Мажилис ратифицировал соглашения

В мажилисе ратифицированы соглашения, которые предусматривают займы в Азиатском банке развития, Азиатском банке инфраструктурных инвестиций, Международном банке реконструкции и развития, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил министр финансов Мади Такиев, соглашение о займе в Азиатском банке развития подписано 23 августа 2024 года. Заём будет в йенах - 52,3 миллиардов йен (350 миллионов долларов).

"Выбор валюты обусловлен исторически низкими базовыми процентными ставками в Японии, а также близкой корреляцией между казахстанским тенге и йеной. Данные средства позволят поддержать первоочередные меры правительства, включая финансирование транспортной инфраструктуры, промышленности, образования и других приоритетных направлений", – объяснил Мади Такиев.

Заём банк предоставит Казахстану со сроком погашения 15 лет, включая трёхлетний льготный период. Привлечение льготных займов международных финансовых организаций, в том числе таких как АБР, является стандартной практикой при необходимости финансирования мер по поддержанию экономического роста, добавил министр.

Что касается соглашения с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, то речь идёт о сумме в 52,7 миллиарда японских йен. Этот заём поддержит первоочередные меры правительства, включая финансирование транспортной инфраструктуры, промышленности, образования и других приоритетных направлений, уточнил министр. Он предоставляется Казахстану также на 15 лет, включая трёхлетний льготный период.

Заём от Международного банка реконструкции и развития составляет 84,9 миллиарда японских йен (600 миллионов долларов) на 11 лет, включая пятилетний льготный период.