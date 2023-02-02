Многомиллионные товарные кредиты оформляли на алматинцев двое мужчин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

173 обманутых человека и ущерб, исчисляющийся миллионами тенге – итог деятельности друзей-мошенников.

- Гражданин Ж., 1995 года рождения, и его 22-летний друг начали с того, что распространяли информацию о получении крупных кредитов под маленький процент. А вообще план обмана выглядел довольно просто: гражданам предлагалась помощь для получения крупного кредита через под шесть процентов годовых. Но для “чистой истории”, прежде необходимо было взять любой товарный кредит и быстро его погасить, продав “купленный” товар. Этот товар друзья забирали себе, продавали и делили между собой прибыль. Почти год мужчинам удавалось обманывать горожан. А недавно обманутые граждане пришли за помощью в полицию. Подозреваемые задержаны. Сейчас установлено 173 факта мошенничества. Можно посчитать и сумму ущерба, если с каждого потерпевшего “пара” получала выгоду от 1,5 до двух миллионов тенге. Все эпизоды объединены в одно производство. По ним в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 190 УК РК, – отметил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.