Многомиллионные нарушения выявили аудиторы в аэропорту Нурсултана Назарбаева

Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан проведено аудиторское мероприятие в АО "Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев" по вопросам использования активов государства и квазигосударственного сектора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Обществом, в ходе реализации бюджетно-инвестиционного проекта не был инициирован вопрос о корректировке финансово-экономического обоснования проекта "Модернизация инфраструктуры АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", что привело к необоснованному использованию бюджетных средств на сумму 395,4 млн. тенге.

“Эти средства из республиканского бюджета планировалось направить на приобретение компактных подметально- продувочных машин в количестве 4 единиц на сумму 936 млн. тенге, фактически техника приобретена на сумму 1,3 млрд.тенге. Общество, не согласившись с результатами аудита подано исковое заявление в Специализированный межрайонный административный суд города Астаны с требованием признания незаконным и отмене предписания”, - говорится в сообщении.

По результатам судебных разбирательства Обществу отказано в удовлетворении иска и вынесено частное определение о доведении до сведения Главного транспортного прокурора и руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Астана по выявленным случаям нарушения законности при рассмотрении данного дела.