Многомиллионную кражу раскрыли в Костанае

Кражу дорогих деталей с трансформаторных подстанций раскрыли в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С поличным задержали двоих жителей Акмолинской области.

“Гастролёры” похищали дорогостоящее оборудование с трансформаторных подстанции по всей территории областного центра на протяжении двух недель. В последний раз они пытались вынести четыре блочномодульных релейных защиты. Стоимость одной такой защиты – 2,5 миллиона тенге.

"Проезжая мимо одной из трансформаторных подстанций в микрорайоне “Юбилейный”, я заметил, как двое парней в спецодежде входили в здание. Решил проверить, так как ранее уже поступали заявления о кражах. Подойдя ближе к подстанции, увидел, что замок повреждён, и тут же вызвал подмогу. Когда парни уже собирались выходить, мы их с коллегами окружили. Увидев нас, они попытались скрыться, однако мы их задержали, применив боевые приёмы самбо", – рассказал оперуполномоченный Бауыржан Утеутлеу.

Возбуждены уголовные дела по статье “Кража”. Проводятся следственные действия.

Подозреваемыми по делу признаны двое 20-летних жителей села Акколь. Их водворили в изолятор временного содержания.

Мужчины дали признательные показания. Похищенное имущество частично изъято. Общий ущерб по всем эпизодам составил свыше 100 миллионов тенге.