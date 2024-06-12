Многомиллиардные нарушения в транспортной отрасли выявила Высшая аудиторская палата

Высшая аудиторская палата провела аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие транспортной отрасли. Об итогах данной проверки на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК доложил председатель ВАП Алихан Смаилов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Аудит был проведен на 23 объектах с охватом трёх триллионов тенге.

По результатам выявлены финансовые нарушения на 29 миллиардов тенге, неэффективное планирование и использование бюджетных средств на 168 миллиардов тенге. Экономические потери и упущенная выгода составили 307 миллиардов тенге. 5 материалов переданы в правоохранительные органы. 117 материалов направлены для привлечения к административной ответственности.

Алихан Смаилов добавил, что на развитие железнодорожной отрасли за последние 4 года было направлено около 2 триллионов тенге, в том числе 332 миллиарда тенге бюджетных средств. Однако, несмотря на значительные объемы выделенных средств, этого оказалось недостаточно для бесперебойного и качественного обеспечения потребности экономики в перевозках грузов и пассажиров.

Имеет место высокий износ железнодорожных сетей, локомотивов и вагонов. За 2020-2023 годы зафиксировано более 4 тысяч нарушений безопасности движения на магистральных, стационарных и подъездных путях. Задержка пассажирских поездов только за 2023 год составила 412 часов, то есть с ростом к 2022 году в 5 раз.