Многоквартирный ЖК хотели незаконно построить на месте парка в центре Алматы

Прокуратурой города Алматы выявлен факт незаконного предоставления земельного участка площадью 2,8 гектаров юридическому лицу для строительства многоквартирного жилого комплекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

"Анализом установлено, что в 2007 году местный исполнительный орган игнорируя регламенты Генплана и проекта детальной планировки Алматы предоставило юридическому лицу право частной собственности на участок, где предусматривалась парковая зона.



В последующем данная земля изъята для государственных нужд с выплатой компенсации порядка 2,3 млрд. тенге", - говорится в сообщении.

Уполномоченным органом во исполнение акта надзора подан иск о признании незаконным постановления акима города Алматы и последующих гражданско-правовых сделок недействительными.