Многоквартирный ЖК хотели незаконно построить на месте парка в центре Алматы
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Прокуратурой города Алматы выявлен факт незаконного предоставления земельного участка площадью 2,8 гектаров юридическому лицу для строительства многоквартирного жилого комплекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.
"Анализом установлено, что в 2007 году местный исполнительный орган игнорируя регламенты Генплана и проекта детальной планировки Алматы предоставило юридическому лицу право частной собственности на участок, где предусматривалась парковая зона.
В последующем данная земля изъята для государственных нужд с выплатой компенсации порядка 2,3 млрд. тенге", - говорится в сообщении.
Уполномоченным органом во исполнение акта надзора подан иск о признании незаконным постановления акима города Алматы и последующих гражданско-правовых сделок недействительными.
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