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Многоквартирный ЖК хотели незаконно построить на месте парка в центре Алматы

Сегодня, 10:00
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00
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Фото: baigenews.kz

Прокуратурой города Алматы выявлен факт незаконного предоставления земельного участка площадью 2,8 гектаров юридическому лицу для строительства многоквартирного жилого комплекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

"Анализом установлено, что в 2007 году местный исполнительный орган игнорируя регламенты Генплана и проекта детальной планировки Алматы предоставило юридическому лицу право частной собственности на участок, где предусматривалась парковая зона.

В последующем данная земля изъята для государственных нужд с выплатой компенсации порядка 2,3 млрд. тенге", - говорится в сообщении.

Уполномоченным органом во исполнение акта надзора подан иск о признании незаконным постановления акима города Алматы и последующих гражданско-правовых сделок недействительными.

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