Многокилометровая пробка из желающих въехать из России в ЗКО резко сократилась

Ещё пару дней назад на пограничных пунктах в ЗКО процветал бизнес, наблюдалась многокилометровая очередь, с российской стороны продавали втридорога продукты и бензин для желающих пересечь границу. 2 октября наблюдается абсолютно другая картина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "‎Мой ГОРОД".

Корреспонденты издания побывали на пограничном пункте пропуска "Сырым" ("Маштаково" со стороны РФ). Если пару дней назад с казахстанской стороны была очередь из фур длиной в семь километров, то сейчас она значительно сократилась - примерно два километра. Обочины дорог усыпаны бытовым мусором.

Также у пограничного поста уменьшилось количество таксистов. О цене своих услуг они говорят: "Договоримся". В первые дни резкого хлынувшего в Казахстан потока мигрантов из России за путь от поста до Уральска таксисты с одного человека брали по две тысячи рублей (чуть более 16 тысяч тенге), спустя пару дней цена сократилась вдвое.

Мы поговорили с россиянином, который прибыл в ЗКО 29 сентября, сегодня он ждал своего товарища. Сейчас с российской стороны наблюдается только очередь из транзитных фур и порядка тридцати авто граждан Узбекистана.

"28 сентября многие получили повестки на руки о мобилизации и уже, соответственно, никуда не выезжают. А те, кто не подлежит мобилизации, пересекают границу беспрепятственно", - рассказал мужчина.

С казахстанской стороны очереди из легковых автомобилей нет.

28 сентября МВД сообщило, что после 21 сентября в Казахстан въехало порядка 100 тысяч россиян, из них 65% были транзитом и уже выехали из страны.

По данным властей ЗКО, с 21 по 29 сентября на шести пограничных контрольно-пропускных пунктах на территории региона зарегистрирован въезд 49 464 граждан России.

С 21 по 28 сентября 382 гражданина РФ подали документы на постоянное место жительство в Казахстане, ещё 64 человека – на получение гражданства РК, сообщили в МВД.

Какую помощь жители Казахстана оказывают мигрантам из РФ и почему решили это делать, читайте здесь.

Корреспондент BaigeNews.kz посетила ЦОН Астаны, организованный специально для приезжих, и узнала мнение россиян о том, как их встретили в Казахстане.