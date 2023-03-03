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inform.kz Сегодня, 08:38
204
Сегодня, 08:38
204
Фото: inform.kz

Многофункциональный терминал построят в порту Курык

Меры по дальнейшей модернизации железнодорожной инфраструктуры Казахстана, обновлению парка подвижного состава, расширению торгового флота и мощностей портов Актау и Курык рассмотрели на совещании в правительстве под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Участники совещания также обсудили меры по дальнейшей модернизации железнодорожной инфраструктуры Казахстана, обновлению парка подвижного состава, расширению торгового флота и мощностей портов Актау и Курык.

"В частности, в порту Актау планируется создать контейнерный хаб, обновить парк перегрузочной техники и восстановить нефтеналивные причалы, а в порту Курык – построить новый причал, запустить многофункциональный и зерновой терминалы. Ожидается также, что на Каспии до 2030 года начнут функционировать десять нефтеналивных барж, восемь паромов, шесть танкеров и контейнеровоз", - говорится в сообщении.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 08:38
204
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