Многоэтажное здание сносят в Алматы
Вчера, 16:29
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Вчера, 16:29Вчера, 16:29
563Фото: акимат Алматы
Очередную незаконную стройку сносят в Алматы. С землёй равняют здание в микрорайоне Шугыла площадью более 1 350 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Объект возвели без разрешений.
Собственнику выдавали предписания, чтобы устранить недостатки, но он их проигнорировал. 9 октября 2023 года суд удовлетворил иск Управления градостроительного контроля.
Снос здания начался 20 мая при участии судебных исполнителей.
В Алматы уже снесли 33 незаконных объекта, включая бизнес-центры, рестораны, пристройки и жилые комплексы.
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