Многоэтажное здание сносят в Алматы

Очередную незаконную стройку сносят в Алматы. С землёй равняют здание в микрорайоне Шугыла площадью более 1 350 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Объект возвели без разрешений.

Собственнику выдавали предписания, чтобы устранить недостатки, но он их проигнорировал. 9 октября 2023 года суд удовлетворил иск Управления градостроительного контроля.

Снос здания начался 20 мая при участии судебных исполнителей.

В Алматы уже снесли 33 незаконных объекта, включая бизнес-центры, рестораны, пристройки и жилые комплексы.