Фото: Константина Шелкова

Многоэтажки и частные дома временно отключат от тепла в Экибастузе. Отключение связано повреждением на теплосетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.



Как сообщили в ТОО "Экибастузтеплоэнерго", речь идет о внутриквартальной тепловой сети в сторону дома по улице Момышулы, 69. На устранение повреждения потребуется несколько часов.



В связи с этим 29 декабря с 9 до 17 часов будет отсутствовать теплоснабжение в многоэтажных жилых домах по ул. Момышулы, 65, 67, 69, 71, 73, 79, 81, 83/13, 83а, в частных домах по ул. Наурыз, 16, 160, Момышулы, 66а, 71, 75а, 756, 79а, а также у юридических лиц по Момышулы, 83/13, 85/12.

Напомним, коммунальная авария на теплосетях вновь произошла в Экибастузе 28 декабря.