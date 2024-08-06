Многоэтажка загорелась в Алматинской области

В селе Иргели Алматинской области ликвидировали пожар в девятиэтажке, передаёт BaigeNews.kz.

По прибытии пожарных установлено, что в квартире на шестом этаже произошло загорание балкона. Огонь распространился на квартиры и балконы 7 и 8 этажей.

Жители дома эвакуировались самостоятельно.

Силами МЧС пожар ликвидирован на общей площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет.