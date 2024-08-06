  • 6 Августа, 17:12
  • BAIGENEWS

Многоэтажка загорелась в Алматинской области

Сегодня, 15:54
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:54
Сегодня, 15:54
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Фото: МЧС РК

В селе Иргели Алматинской области ликвидировали пожар в девятиэтажке, передаёт BaigeNews.kz.

По прибытии пожарных установлено, что в квартире на шестом этаже произошло загорание балкона. Огонь распространился на квартиры и балконы 7 и 8 этажей.

Жители дома эвакуировались самостоятельно.

Силами МЧС пожар ликвидирован на общей площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет.

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