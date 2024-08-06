Многоэтажка загорелась в Алматинской области
Сегодня, 15:54
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Сегодня, 15:54Сегодня, 15:54
121Фото: МЧС РК
В селе Иргели Алматинской области ликвидировали пожар в девятиэтажке, передаёт BaigeNews.kz.
По прибытии пожарных установлено, что в квартире на шестом этаже произошло загорание балкона. Огонь распространился на квартиры и балконы 7 и 8 этажей.
Жители дома эвакуировались самостоятельно.
Силами МЧС пожар ликвидирован на общей площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет.
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