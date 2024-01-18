Многоэтажка рухнула в Стамбуле из-за строительства метро
Сегодня, 16:55
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Сегодня, 16:55Сегодня, 16:55
129Фото: yenisafak.com
В стамбульском районе Умрание произошло обрушение грунта и жилого дома. Причиной послужили работы на линии метро Гёзтепе – Умрание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yeni Şafak.
Жильцов этого здания и нескольких соседних строений успели эвакуировать.
Улицу закрыли для движения транспорта. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
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