Многоэтажка рухнула в Стамбуле из-за строительства метро

В стамбульском районе Умрание произошло обрушение грунта и жилого дома. Причиной послужили работы на линии метро Гёзтепе – Умрание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yeni Şafak.

Жильцов этого здания и нескольких соседних строений успели эвакуировать.

Улицу закрыли для движения транспорта. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.