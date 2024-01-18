  • 18 Января, 17:55
  • BAIGENEWS

Многоэтажка рухнула в Стамбуле из-за строительства метро

Сегодня, 16:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
yenisafak.com Сегодня, 16:55
Сегодня, 16:55
129
Фото: yenisafak.com

В стамбульском районе Умрание произошло обрушение грунта и жилого дома. Причиной послужили работы на линии метро Гёзтепе – Умрание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yeni Şafak.

Жильцов этого здания и нескольких соседних строений успели эвакуировать.

Улицу закрыли для движения транспорта. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

 

Самое читаемое

Наверх