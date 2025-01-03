В интервью газете "Ana tili" Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал об отношениях с Россией и визитах в Казахстан Владимира Путина. BaigeNews.kz публикует наиболее интересные отрывки из интервью Касым-Жомарта Токаева в газете "Ana tili"

– Казахстан и Россию исторически связывают тесные экономические и культурно-гуманитарные контакты. В ноябре прошлого года состоялся государственный визит в Казахстан Президента Российской Федерации Владимира Путина, что привлекло к себе большое внимание в нашей стране и за рубежом. Как Вы оцениваете итоги прошедших переговоров?

– Повестка переговоров с Президентом России была очень насыщенной. Мы обстоятельно обсудили все вопросы, включая сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-образовательной сферах. В Астану прилетела почти половина состава российского правительства, что свидетельствует о стратегической важности современного Казахстана для России.

О результатах переговоров много писали и говорили, но многое осталось за кадром. С Владимиром Путиным состоялась четырехчасовая беседа в неформальной обстановке. Такое общение позволило укрепить взаимопонимание относительно актуальных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки. Мною были даны разъяснения относительно разносторонней внешней политики Казахстана, нашей твердой приверженности развитию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией.

Президент Путин – опытный государственный деятель, хорошо понимает специфику Казахстана и большое значение нашей страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона. Поэтому с Казахстаном Россия ведет наиболее активную работу по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По-другому быть не может, ведь наши страны объединяет самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница. Показательно, что наибольшее количество поездок Владимир Путин совершил именно в нашу страну – 33 визита. Кроме того, мы беседуем по телефону, встречаемся в рамках международных форумов, одним словом, находимся на постоянной связи.

Все это нужно как Казахстану, так и России, так как служит задаче обеспечения стабильности в Евразии, где обе страны играют ключевую роль.

Полный текст интервью можно почитать здесь.