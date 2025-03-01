Лучший учитель Казахстана, многодетная мать, студентка и одновременно руководитель колледжа. Эти и ещё несколько других статусов успешно объединяет в себе жительница Семея Лариса Абылкасымова. В прошлом году она возглавила Совет матерей при Ассамблее народа Казахстана. Кому говорит спасибо наша героиня на пути к своим достижениям, и как вырастить благодарное общество, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Патриот родного города

Лариса Абылкасымова родилась в Семее. Первое образование получила по специальности "Учитель русского языка и литературы" в университете имени Шакарима, затем успешно закончила магистратуру Московской гуманитарной академии по специальности "Менеджмент". Сейчас она завершает обучение в докторантуре на курсе "Экономика" в университете имени А. Букейханова.

В рамках диссертации она проводит исследование экологического туризма по сакральным местам Абайской области, являющимся историческим и культурным достоянием народа.

"В рамках моего исследования разработаны несколько приложений, сайтов, на которых размещается важная информация для туристов. Я надеюсь, что моё исследование будет приносить пользу нашему обществу. Я патриот своего города, я люблю его, и всегда благодарю за возможности! Мечтаю, чтобы с образованием области статус нашего города поднялся, а вместе с ним и культура наших горожан", — выразила свои надежды Лариса Абылкасымова.

В течение десяти лет Лариса Оралбаевна проработала заместителем директора по воспитательной работе в Назарбаев Интеллектуальной школе Семея. Но два года назад приняла решение применить полученные знания в обновлённой системе технического и профессионального образования (ТИПО), внедрять новый опыт на благо родной области, возглавив финансово-экономический колледж им. Р. Байсеитова.

В декабре прошлого года Ларису Абылкасымову избрали председателем Совета матерей области Абай, который функционирует в рамках Ассамблеи народа Казахстана.

"Роль Ассамблеи народа Казахстана неоспорима, потому что понятия межкультурализма и глобального гражданства на сегодня для молодых людей имеют большое значение. Деятельность АНК — это активная социальная жизнь, которая объединяет много общественных организаций, это Советы ветеранов, учителей, матерей. Ассамблея работает с молодёжью в плане просветительской деятельности, тренинговых поддержек, проведения лекций, проводится очень много форумов", — отметила Лариса Абылкасымова.

Школа жизни

Ещё совсем молодой Совет матерей области, который сформировался всего два месяца назад, уже запланировал ряд важных мероприятий на предстоящий год. Этот план будет реализовываться по четырём основным направлениям, в их числе — гендерное воспитание в школах и семейные ценности. Просветительская деятельность студенческой и школьной молодёжи по вопросам формирования правильной гражданской позиции, человеческих ценностей будет проходить в виде массовых мероприятий, форумов.

"В свете тех событий, которые происходят в последнее время, — это неадекватные поступки подростков, — важно задуматься о семейных ценностях. Я уверена, что ни одна мама, ни один учитель не учит такому детей, и не показывает, откуда берётся злость и жестокость. Скорее всего, здесь виноват социальный статус семьи. А семьи, которые за бортом, за чертой бедности — это боль нашего общества на сегодня, с которой нам всем вместе нужно бороться и работать. Как руководитель в системе ТИПО я вижу своё предназначение в создании новой интеллектуальной среды в рамках системы профессионального развития, поддержки олимпиадного движения. Например, наши ребята из финансово-экономического колледжа в этом году заняли первое и второе место, золото на республиканском чемпионате "WorldSkills". Сейчас ребята пытают своё счастье в отборе на международные соревнования. Я очень сильно переживаю, и надеюсь, что у ребят это получится!", — рассказала Лариса Оралбаевна.

Фото: Альбина Халел

В 2025 году молодой начинающий руководитель Лариса Абылкасымова приняла участие во многих конкурсах, став примером для своих подчинённых. В результате завоевала звание "Учитель года Республики Казахстан", а также первое место в фестивале педагогических идей, на котором представляла авторскую программу.

Несмотря на то, что наша собеседница руководит колледжем, она не теряет связь со школьным образованием, совместно разрабатывая авторскую программу для учеников. Также её инициативы находят отклик в системе ТИПО — результатом стала система "Уроки школы лидерства".