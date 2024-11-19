Многодетным семьям в Казахстане выплатили почти 400 млрд тенге
Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей.
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В Казахстане с начала этого года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 575,8 тыс. семей. Общая сумма составила 389,8 млрд тенге, в том числе за октябрь данный вид пособия получили 570 тыс. семей на общую сумму 41 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.
"На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода", - проинформировали в Минтруда.
Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:
- с 4 детьми – 16,03 МРП или 59 183 тенге;
- с 5 детьми – 20,04 МРП или 73 988 тенге;
- с 6 детьми – 24,05 МРП или 88 793 тенге;
- с 7 детьми – 28,06 МРП или 103 598 тенге;
- с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 14 768 тенге на каждого ребенка.
В ведомстве напомнили, что 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%.
"В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474 млрд тенге", - отметили в Минтруда.
Ранее сообщалось, что сроки назначения двух госпособий сократили в Казахстане.
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