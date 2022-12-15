Многодетным матерям выплатили 46 млрд тенге госпособий с начала года в Казахстане

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С начала года государственные пособия в Казахстане получили 228,9 тысячи многодетных матерей на общую сумму 46,2 миллиарда тенге. Об этом во время заседания Комитета партийного контроля по рассмотрению хода исполнения дорожной карты партии AMANAT сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как подчеркнул министр, дорожная карта включает 362 мероприятия, которые направлены на решение социально-экономических вопросов граждан, обеспечение конкурентоспособности и макроэкономической стабильности страны, а также развитие системы госуправления.

"По итогам 10 месяцев 2022 года из 362-х мероприятий Дорожной карты исполнено 130, находятся на исполнении 228, не исполнено четыре мероприятия", - уточнил он.

Куантыров отдельно остановился на исполнении социально-значимых мероприятий Дорожной карты, согласно которым за 10 месяцев текущего года:

единовременные пособия в связи с рождением ребёнка получили 364 тысячи человек на сумму 48,3 миллиарда тенге;

ежемесячные госпособия по уходу за ребенком до одного года (для неработающих женщин) получили порядка 54 тысячи человек на сумму 14,3 миллиарда тенге;

пособие многодетным матерям, награждённым "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня" и награждённым орденом "Материнская слава" получили 228,9 тысячи человек, выплачено 46,2 миллиарда тенге;

ежемесячное госпособие, назначаемое и выплачиваемое многодетным семьям, получили порядка 497 тысяч семей на сумму 283,7 миллиарда тенге;

пособие родителям, опекунам, воспитывающим детей с инвалидностью (до 18 лет) получили 97,5 тысячи человек на сумму 51,5 миллиарда тенге;

с 1 января 2022 года проведена индексация базовой пенсионной выплаты и пособий на пять процентов, солидарных пенсий на семь процентов;

с 1 апреля, с учётом пересмотра коридора инфляции на 2022 год, размеры солидарных пенсий проиндексированы дополнительно на 4 п.п.

Также министр сообщил, что в рамках реализации мероприятий дорожной карты выявлены риски недостижения по некоторым пунктам.