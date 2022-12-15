Лента новостей
- Как будут выплачивать компенсацию родственникам погибших военнослужащих во время службы 11:23 7
- Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы 16 декабря 10:44 130
- Смертность в Казахстане снизилась в 2022 году 10:38 173
- Многодетным матерям выплатили 46 млрд тенге госпособий с начала года в Казахстане 10:32 159
- Ссора мужчин закончилась поножовщиной в Павлодаре 10:11 227
- Курс евро обновил максимум в паре с тенге с апреля 09:49 236
- "Тау-Кен Самрук" возглавил Бакыт Чирчикбаев 09:41 313
- "Зенит" договорился с "Кайратом" о трансфере Алипа 09:24 263
- Смерть от COVID-19 зафиксировали в Казахстане 08:36 414
- В eGov Mobile появился новый сервис — eDensaulyq 08:28 350
- В Жамбылской области пьяный контрактник стучался в двери и бил в лицо открывших 08:00 1139
- Рекордный снегопад в Усть-Каменогорске 07:38 426
- В сети восхитились внешностью девушки-электрика за работой 06:24 786
- Раненого косулёнка спасли павлодарские рыбаки 05:57 398
- Стало известно, сколько "Зенит" заплатил за защитника "Кайрата" Алипа 04:32 394
- "Не вешать лапшу на уши" потребовали от "АрселорМиттал Темиртау" 03:42 693
- Житель Косшы утолил сексуальный голод, ограбив мечеть 02:09 1553
- Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Кызылординской области 01:40 484
- Фильм "Мукагали" завоевал сразу пять призов на международном кинофестивале 00:27 511
- История одной закупки: активисты vs Казавтожол. Было ли хищение средств, выделенных на ремонт дорог? 14.12.2022 384
- Студент решил убить отца из-за своих долгов в Туркестанской области 14.12.2022 1041
- Почти 200 студентов в Усть-Каменогорске могут остаться на улице из-за проволочек Министерства науки и высшего образования 14.12.2022 412
- Найденный в горах барс умер в зоопарке Алматы, в его желудке нашли пакет 14.12.2022 714
- Аким СКО Айдарбек Сапаров встретился с аксакалами региона 14.12.2022 447
- Трассы перекрыли из-за мороза в регионах Казахстана 14.12.2022 495
- "Человек, воспитавший целое поколение"- общественные деятели почтили память Узбекали Жанибекова 14.12.2022 562
- "Квартиры - самый классный способ отмывания денег", заявил гость проекта "2022" 14.12.2022 646
- История одной закупки: почему в Шымкенте целый микрорайон остался без света 14.12.2022 1671
- Больше 1000 продуктовых корзин раздали нуждающимся астанчанам ко Дню Независимости 14.12.2022 441
- Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане 14.12.2022 491
- Бизнесмену, организовавшему митинг в день инаугурации президента, продлили арест в Астане 14.12.2022 921
- Казахстанец завоевал бронзу на Кубке мира по вольной борьбе 14.12.2022 475
- Взорву школу и всех, кто в ней есть: 12-летний мальчик устроил переполох в Темиртау 14.12.2022 861
- 117 участников массовых беспорядков и грабежей осудили на реальные сроки после январских событий в РК 14.12.2022 468
- Десять дней без сна - полицейский рассказал об обороне Алматы в январе 14.12.2022 836
- Названы преступные группы, участвовавшие в январских событиях в РК 14.12.2022 1319
- В Генпрокуратуре пригрозили распространителям ложной информации о погибших во время январских событий 14.12.2022 467
- "Даже в самый пик беспорядков не применяли летальное оружие" - Генпрокуратура о силовиках 14.12.2022 452
- На восстановление зданий департаментов полиции выделено 2,7 миллиарда тенге 14.12.2022 411
- Разрушено 1 466 зданий: о расследовании январских событий рассказали в Генпрокуратуре 14.12.2022 421
- 637 млн тенге выплатили семьям погибших в январских событиях 14.12.2022 422
- Январская трагедия: 1071 человек амнистирован 14.12.2022 420
- Январские события: преступниками уничтожено почти 500 единиц транспорта 14.12.2022 474
- Кошанов созвал совместное заседание палат парламента 14.12.2022 500
- История одной закупки: как больные дети остались без помощи из-за бюрократии в Жамбылской области 14.12.2022 1312
- Стоимость сигарет вырастет в Казахстане с 2023 года 14.12.2022 699
- Транспортная полиция переходит на усиленный вариант несения службы в РК 14.12.2022 487
- Держали в страхе бизнесменов Алматы: начато расследование в отношении ОПГ Коспаева 14.12.2022 660
- Павлодарские волонтёры попросили Деда Мороза найти животным из приютов хозяев 14.12.2022 494
- Отловленных собак выпускают на волю в Алматы 14.12.2022 2861
- Казахстан откажется от устаревшего 3G до 2027 года 14.12.2022 424
- 100% казахстанских дорог подключат к интернету к 2027 году 14.12.2022 427
- Спецпрограммы для учителей и школьников обсудил Аймагамбетов с послом США в Казахстане 14.12.2022 598
- Wildberries собирается строить центр торговли в Казахстане 14.12.2022 612
- Казахстан вошёл в топ-10 стран с самыми высокими ценами на компьютеры для геймеров 14.12.2022 613
- Амбулаторное лечение в Казахстане подорожало почти на 18% 14.12.2022 431
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 3072
- Питание в детсадах сделают бесплатным для детей из малообеспеченных семей 14.12.2022 430
- Ипотеку "7-20-25" могут продлить до 2029 года 14.12.2022 1048
- История одной закупки: на самый дорогой дорожный проект в Шымкенте потратят 32 миллиарда тенге 14.12.2022 9914
- Утренники и корпоративы в Казахстане запрещать не будут 14.12.2022 422
- ЕНПФ и есть наша основная проблема — депутат Жамалов назвал пенсионный фонд "второсортным" 14.12.2022 759
- Студентам вузов увеличат стипендии и решат проблему с общежитиями — Саясат Нурбек 14.12.2022 602
- Причины роста цен на продукты, сотовую связь и такси назвали в АЗРК 14.12.2022 527
- Сотрудники ДЧС ВКО взорвали игрушку 14.12.2022 890
- Законопроект о банкротстве физических лиц в первом чтении одобрил мажилис 14.12.2022 471
- Франция против Марокко: кто станет вторым финалистом ЧМ-2022 14.12.2022 946
- "Народное IPO": как действуют псевдоброкеры 14.12.2022 477
- Родители боятся отправлять сыновей в армию — депутат 14.12.2022 827
- До 10 лет лишения свободы дадут полицейским, оставившим пост в случае угрозы 14.12.2022 521
- Военнослужащий напал на жителей села в Жамбылской области 14.12.2022 939
- Мины времен Второй мировой войны найдены в Кокшетау 14.12.2022 748
- Шесть исторических объектов на юге Казахстана хотят включить в список ЮНЕСКО 14.12.2022 649
- Генпрокуратура проверяет деятельность "АрселорМиттал Темиртау" - МИИР 14.12.2022 501
- Страхование профответственности медработников внедрят в Казахстане 14.12.2022 492
- Систему теплосетей в Казахстане планируют модернизировать к 2037 году 14.12.2022 487
- План действий нужно менять: в МЧС сделали выводы после ЧС в Экибастузе 14.12.2022 803
- Имущество в госсобственность принимается в порядке дарения - глава Минфина 14.12.2022 718
- В Казахстане будут производить швейцарские вагоны Stadler 14.12.2022 1101
- "Можете подавать прошение об отставке" - Смаилов пригрозил министрам жёстким спросом 14.12.2022 1801
Многодетным матерям выплатили 46 млрд тенге госпособий с начала года в Казахстане
С начала года государственные пособия в Казахстане получили 228,9 тысячи многодетных матерей на общую сумму 46,2 миллиарда тенге. Об этом во время заседания Комитета партийного контроля по рассмотрению хода исполнения дорожной карты партии AMANAT сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как подчеркнул министр, дорожная карта включает 362 мероприятия, которые направлены на решение социально-экономических вопросов граждан, обеспечение конкурентоспособности и макроэкономической стабильности страны, а также развитие системы госуправления.
"По итогам 10 месяцев 2022 года из 362-х мероприятий Дорожной карты исполнено 130, находятся на исполнении 228, не исполнено четыре мероприятия", - уточнил он.
Куантыров отдельно остановился на исполнении социально-значимых мероприятий Дорожной карты, согласно которым за 10 месяцев текущего года:
- единовременные пособия в связи с рождением ребёнка получили 364 тысячи человек на сумму 48,3 миллиарда тенге;
- ежемесячные госпособия по уходу за ребенком до одного года (для неработающих женщин) получили порядка 54 тысячи человек на сумму 14,3 миллиарда тенге;
- пособие многодетным матерям, награждённым "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня" и награждённым орденом "Материнская слава" получили 228,9 тысячи человек, выплачено 46,2 миллиарда тенге;
- ежемесячное госпособие, назначаемое и выплачиваемое многодетным семьям, получили порядка 497 тысяч семей на сумму 283,7 миллиарда тенге;
- пособие родителям, опекунам, воспитывающим детей с инвалидностью (до 18 лет) получили 97,5 тысячи человек на сумму 51,5 миллиарда тенге;
- с 1 января 2022 года проведена индексация базовой пенсионной выплаты и пособий на пять процентов, солидарных пенсий на семь процентов;
- с 1 апреля, с учётом пересмотра коридора инфляции на 2022 год, размеры солидарных пенсий проиндексированы дополнительно на 4 п.п.
Также министр сообщил, что в рамках реализации мероприятий дорожной карты выявлены риски недостижения по некоторым пунктам.
-
Trend news
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 3070
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 31756
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 12467
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 1418
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 3517
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 1026
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 2149
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 3496
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 6162
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 1967
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 43998
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 1362
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 2134
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 8137
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 67700
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 11578
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 4562
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 14039
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 18135
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 4037
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 1717
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 34742
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 2135
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 2956
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 46607
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 7229
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 11599
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 3441
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 54406
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 2625
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 20926
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 9523
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 3861
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 2652
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 5223
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 4187
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 3063
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 2933
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 5783
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 3404
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 37124
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 21413
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 9734
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 6808
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 3875
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 29709
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 45269
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 3900
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 19148
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 6633
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 11393
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 5868
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 4973
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 4864
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 11881
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 44438
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 4860
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 4340
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 14139
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 5188
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 21771
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 6699
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 5856
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 6945
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 11138
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 9350
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 5251
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12992
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 4805
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 4892
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 5798
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 37520
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 5688
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 7029
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 5494
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 6621
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 6753
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 47991
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 5155
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 61799
-
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 977
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 744
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 1296
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 1144
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 1078
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 2095
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1972
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 2323
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 2792
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 2814
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2983
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 2860
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 3027
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 3641
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 3754
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 3938
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 4067
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 3740
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 4152
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 3875
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 4020
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 4029
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 4157
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 4398
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 4156
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 4383
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 4528
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 4506
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 4747
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 5249
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 5537
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 5265
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 5604
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 5367
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 5438
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 5438
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 5277
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 5716
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5985
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 5653
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23981
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 6056
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 5842
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 5840
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10988
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 6639
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 16096
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 14208
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 14217
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14898
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13695
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 18148
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14868
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 16319
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 17312
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16917
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 14428
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14929
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 33547
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15998
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18870
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 15025
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 16220
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16809
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 18226
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 16253
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 18282
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17817
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 19022
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18848
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 35533
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 19366
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 20340
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19923
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20769
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20841
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 30625
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 20256
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 27621
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 38451