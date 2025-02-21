  • 21 Февраля, 16:54
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Многодетных матерей в Шымкенте ждет сюрприз

Им анонсировали выплаты к 8 марта.

Сегодня, 15:15
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:15
Сегодня, 15:15
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Фото: baigenews.kz

В Шымкенте многодетные матери получат единовременную социальную выплату в честь Международного женского дня, передаёт BaigeNews.kz.

На 1 февраля 2025 года в мегаполисе проживает 67 741 многодетная мать, из них:

  • 13 805 женщин награждены подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа";
  • 53 936 матерей воспитывают 4-5 детей.

Согласно решению маслихата Шымкента, 19 660 тенге (5 МРП) получат:

  • Обладательницы подвесок "Алтын алқа" и "Күміс алқа";
  • Женщины, получившие звание "Мать-героиня";
  • Награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени.

Список многодетных матерей сформируют автоматически на основе данных Госкорпорации "Правительство для граждан". Дополнительные заявления подавать не нужно.

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