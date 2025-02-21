Многодетных матерей в Шымкенте ждет сюрприз
Им анонсировали выплаты к 8 марта.
Сегодня, 15:15
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Сегодня, 15:15Сегодня, 15:15
149Фото: baigenews.kz
В Шымкенте многодетные матери получат единовременную социальную выплату в честь Международного женского дня, передаёт BaigeNews.kz.
На 1 февраля 2025 года в мегаполисе проживает 67 741 многодетная мать, из них:
- 13 805 женщин награждены подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа";
- 53 936 матерей воспитывают 4-5 детей.
Согласно решению маслихата Шымкента, 19 660 тенге (5 МРП) получат:
- Обладательницы подвесок "Алтын алқа" и "Күміс алқа";
- Женщины, получившие звание "Мать-героиня";
- Награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени.
Список многодетных матерей сформируют автоматически на основе данных Госкорпорации "Правительство для граждан". Дополнительные заявления подавать не нужно.
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