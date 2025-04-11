83 педагога из Талгарского района Алматинской области получили обратно деньги, которые удерживались с них незаконно, передаёт BaigeNews.kz. Речь идет о взносах на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), с которых учителя - многодетные матери, люди с инвалидностью и магистранты - были освобождены по закону, сообщает прокуратура.

Несмотря на это, отдел образования продолжал удерживать средства, нарушая действующие нормы. Ситуация дошла до надзорных органов, и прокуратура вмешалась.

Как результат - полный возврат всех неправомерно списанных сумм. Права учителей восстановлены.

К слову, ОСМС - важный механизм, который обеспечивает доступ к качественной медицине. Но взносы не должны взиматься с тех, кто освобождён от них законом.

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