Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении К., которая не исполнила обязанности по воспитанию своего несовершеннолетнего сына, передаёт BaigeNews.kz.

Суд установил, что 19 декабря 2024 года в городе Жанаозен подросток, подойдя сзади к однокласснице А., повалил её на землю, сломав ей плечо. Это деяние было квалифицировано как умышленное.

В судебном заседании К. признала вину сына, объяснив, что инцидент произошел во время игры на улице, когда шел снег. Женщина также извинилась перед родителями пострадавшей девочки и оказала материальную помощь на лечение.

В качестве смягчающего обстоятельства К. сообщила, что является многодетной матерью и просила назначить наказание в минимальном размере.

Вина правонарушителя была подтверждена материалами дела, а также признательными показаниями.

Согласно части 3 статьи 127 Кодекса об административных правонарушениях, наказание за неисполнение родительских обязанностей может быть в виде штрафа или административного ареста на срок до 10 суток. Суд назначил К. штраф в размере 51 688 тенге.

Постановление суда вступило в законную силу.