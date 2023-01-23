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Многодетной жительнице Шымкента подарили двухэтажный дом
Жительница Шымкента Назира Дуйсебаева получила в подарок двухэтажный дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
После пожара, уничтожившего съёмное жильё, многодетная мать с шестью детьми осталась без крыши над головой. Неравнодушные граждане откликнулись на её беду и открыли сбор средств. За восемь дней было собрано больше 22 миллионов тенге.
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Дом в жилом массиве "Кайнар Булак" обошёлся в 19,5 миллиона тенге. На собранные средства удалось покрыть семь кредитов многодетной матери, приобрести мебель, бытовую технику, одежду.
Сгоревшее съёмное жильё на свои средства восстановил фонд "Елге кызмет", сообщила Назира Дуйсебаева.
"Я очень рада. Это счастье моих детей. Наконец-то дожили до своего жилья. Спасибо простому народу и всем людям, которые мне безвозмездно помогали", - отметила женщина.
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