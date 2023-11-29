Многодетность должна стать нормой жизни для народов России — Путин
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Президент России Владимир Путин высказался относительно демографической проблемы в стране, передаёт BaigeNews.kz.
"Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью денег, социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных "демографических" расходов крайне значимы, но это далеко не всё. Гораздо важнее жизненные ориентиры человека. В основе семьи, в рождении ребёнка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора", - сказал президент РФ на заседании Всемирного русского народного собора.
Он отметил, что у многих народов России сохраняется традиция многодетной семьи.
"Вспомним, что и в русских семьях, у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по семь, и по восемь человек, и того больше. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России. А семья – это не просто основа государства и общества, это духовное явление, источник нравственности", - сказал Путин.
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