Многодетность должна стать нормой жизни для народов России — Путин

Президент России Владимир Путин высказался относительно демографической проблемы в стране, передаёт BaigeNews.kz.

"Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью денег, социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных "демографических" расходов крайне значимы, но это далеко не всё. Гораздо важнее жизненные ориентиры человека. В основе семьи, в рождении ребёнка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора", - сказал президент РФ на заседании Всемирного русского народного собора.

Он отметил, что у многих народов России сохраняется традиция многодетной семьи.

"Вспомним, что и в русских семьях, у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по семь, и по восемь человек, и того больше. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России. А семья – это не просто основа государства и общества, это духовное явление, источник нравственности", - сказал Путин.