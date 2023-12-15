Многодетного отца убили в Шымкенте: вдова не согласна с приговором суда

В Шымкенте завершился громкий судебный процесс по делу об убийстве 39-летнего отца пятерых детей Толкына Абдурахманова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Преступление произошло 9 сентября. Школьники и двое взрослых мужчин до смерти избили прохожего. Издевательства зафиксировала камера наблюдения. На видео: двое несовершеннолетних начинают драку, после удары наносят уже четверо.

Но на скамье подсудимых оказался только 20-летний парень. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Согласно приговору суда он проведёт в колонии восемь лет.

Вину осуждённый полностью признал и раскаялся.

Супруга погибшего с вердиктом представителя Фемиды не согласна. По её словам, к ответственности должны были привлечь всех участников инцидента.

"На видео всё хорошо видно. Там было четыре человека, и все они избивали его. Также на месте были две девочки, они просто наблюдали за этим, они не вызвали скорую и даже не попросили о помощи. Все были вместе и знали друг друга. Трое парней избежали наказания. Все они угрожали осуждённому, мол если признаешься, то получишь небольшой срок. Я до конца надеялась, что все участники инцидента получат срок. Пусть выплатят материальный ущерб, я осталась без кормильца с пятью детьми на улице, мне негде жить!" - сказала супруга погибшего Алтынай Айткулова.

Почему виновным признали только одного человека, предстоит разобраться районному прокурору. Он проверит законность постановления следователя Абайского районного отдела.