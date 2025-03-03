Полицейские в Шымкенте пришли на помощь многодетному отцу, потерпевшему сознание на автомойке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Патрульный экипаж заехал на ближайшую автомойку, чтобы очистить снег с устройства спецсигнала. На месте инспекторы не нашли работников, и на зов ответа не последовало. Решив проверить помещение, полицейские обнаружили в наполненной густым дымом комнате человека, лежавшего без сознания. Его одежда уже горела.

Не теряя времени, инспекторы Жумахан Шымырбаев и Жандос Сулейменов вытащили мужчину наружу, потушили огонь и вызвали скорую помощь.

Выяснилось, что возгорание возникло из-за упавшего на пол обогревателя.

Пострадавший воспитывает пятерых детей.