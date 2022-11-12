Многодетного астанчанина пытались через суд выселить из арендного госжилья

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В Астане многодетный отец через суд добился продления договора найма на квартиру из государственного жилищного фонда, передаёт BaigeNews.kz.

Как указывается на сайте суда, в феврале 2002 года между гражданином М. и ГКП "Квартирное бюро" был заключен договор найма. Ежегодно астанчанин перезаключал договор найма. В 2021 году ему отказали в перезаключении договора, так как он прекратил трудовые отношения с АО "Квартирное бюро". В этой связи жилищный фонд акимата Астаны обратился в суд района Байконур с иском о выселении.

В суде установлено, что ответчик решил оспорить в суде отказ жилищного фонда. Поэтому суд района Байконур вынес решение об отказе в удовлетворении иска, поскольку требования истца о выселении являются преждевременными и данный вопрос подлежит рассмотрению после судебной оценки законности отказа жилфонда.

Административный суд, рассмотрев иск многодетного отца, признал незаконным решение комиссии жилищного фонда об отказе в перезаключении договора найма жилища с М. и обязал жилфонд перезаключить договор с истцом.

"В суде установлено, что по первичному договору найма от 2002 года истцу жилище было предоставлено на бессрочной основе, а также в 2020 году договор найма был перезаключен, несмотря на трудоустройство М. в частных организациях. То есть при отказе в перезаключении договора найма в 2021 году был нарушен принцип доверия участника административной процедуры к деятельности административного органа. Кроме того, с 1 февраля 2022 года М. работает в РГП в должности водителя, то есть является лицом, нуждающимся в жилье как работник бюджетной организации", - сообщили в суде.

Учитывая эти обстоятельства, а также исходя из критериев справедливости и разумности суд удовлетворил иск многодетного отца в полном объёме.

Решение суда не вступило в законную силу.