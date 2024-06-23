Многодетная семья отправляет в МГУ очередную восьмилетнюю девочку-вундеркинда

Восьмилетняя Лейя — сестра деочки-вундеркинда Алисы Тепляковой из России сдала ЕГЭ и тоже поступает в МГУ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Стархит.

"Все отлично! Очередной ребенок поступает в вуз, подали документы в МГУ", — сообщил глава семьи Евгений Тепляков в личном блоге.

Евгений Тепляков — многодетный отец, у которого девять детей-погодок. Старшая Алиса в июле отметит 12-летие — именно она прославилась на весь мир, когда в 2021-м в 9 лет поступила в МГУ на психфак. Также в семье подрастают Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тесей, Сулейман. А вот про девятого малыша ничего не известно, даже его пол.

Поклонники тут же засыпали многодетного отца вопросами, как маленькая девочка смогла сдать экзамены за курс общеобразовательной школы? О своей авторской системе Евгений рассказывать не спешит, зато подчеркивает, что она работает.

"Еще не все результаты ЕГЭ пришли, но по тем экзаменам, которые нам нужны для поступления, уже есть итоги", —делится гордый за дочь папа.

Пока непонятно, какой факультет выбрала семья — возможно, это будет психфак. Для того, чтобы попасть туда на учебу, нужны высокие баллы по таким предметам, как математика, обществознание, история, биология, русский и иностранный языки.

Кроме Алисы, студентом в 8 лет стал и Хеймдалль, которого все ласково называют Хемик. Теперь настала очередь Лейи.

Тепляков уверяет, что создал эффективную авторскую методику для ускоренного прохождения школьной программы. И дети уже в 7-8 лет могут сдавать ЕГЭ. Большая семья живет в однокомнатной квартире, но пока решить жилищный вопрос они не могут.

Сейчас Алиса практически уже дипломированный педагог. Без малого дипломированный психолог, финансист, экономист, математик, программист. Только не дипломированный инженер. А еще методолог, биолог, физик… В общем там большой список!

Только вот до сих пор никто не знает, где учатся старшие дети Тепляковых, ведь из МГУ Алису отчислили, а про Хемика отец не рассказывает. Многодетный папа лишь подчеркивает, что сын и дочь осваивают ряд специальностей в нескольких вузах!