Многодетная семья из Алматинской области живет в юрте

Фото: Almaty.tv

Ютиться в маленькой юрте вынуждена многодетная семья в селе Айтей Алматинской области. Жизнь в подобном жилище не на шутку подкосила здоровье трех детишек семьи. В таких условиях супруги живут почти полгода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Семья Нурмахановых, как истинные потомки великой степи спят и едят в юрте. Позволить себе более уютное и комфортное жильё - семейная пара пока не может.

"Вы посмотрите в каких условия мы живем. Мы спим на земле, кушаем тоже здесь. Я очень боюсь за 3-месячного сына, он очень маленький и хрупкий. Лишь бы с ним ничего не случилось. Эти условия просто нечеловеческие, я так устала", - рассказала многодетная мать Сандугаш Абдыкадырова.

Из-за, мягко говоря, некомфортных условий, вся семья заболела простудой, в том числе 3-месячный ребенок. Как результат, малыш кашляет без остановки, а денег на лечение нет.

"Мои дочки и сыночек в соплях, мы даже не можем купить им нормальные лекарства. Жена получает пособия в размере 70 тысяч тенге, а я из-за грыжи не могу поднять больше трех килограммов. Раньше работал сварщиком. Мне очень помогали люди, когда узнали мою историю. Они купили участок и помогали строить дом, но сейчас помощь прекратилась, я не могу их винить за это", - сказал житель Айтейского сельского округа Самат Нурмухан.

Силами неравнодушных людей, нуждающаяся в помощи семья, переехала в небольшой дом. Правда условия там не намного лучше юрты и жилой объект пока не благоустроен. Глава местной администрации пообещал помочь.

"Мы только узнали об этой семье. Приехал лично посмотреть и действительно условия никакие. Я приложу все усилия, чтобы найти спонсоров, наш водитель отвезет Самата Нурмухана в районный акимат, там специалисты из соцотдела помогут найти решение. Пока, мы подготовим продовольственные корзины и вручим уже завтра. В начале месяца постараемся помочь с углем. Сделаем все от нас зависящее", - сообщил аким Айтейского сельского округа Жаркын Катубаев.