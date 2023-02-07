Многодетная сельчанка из ЗКО превратила хобби в успешный бизнес

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Как превратить любимое дело в бизнес? В каждую работу нужно вкладывать душу, уверена начинающая бизнесвумен Жанылсын Гадил из Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В конце прошлого года она открыла в селе собственный цех. Изготавливает национальные сувениры, приданое для невесты, корпе и одеяла. Теперь сельчанам нет необходимости ездить за товарами в город, ведь у них есть своё, выпущенное под брендом "Сделано в Жангале".

Жанылсын Гадил – многодетная мама. Занялась собственным делом во время декретного отпуска. Несколько лет шила на дому. Со временем спрос повысился, но и заказы становились сложнее. Потому решила отучиться на курсах и дальше повышать свой уровень.

"Я прошла онлайн-курсы. Это было время пандемии, поэтому все занятия были переведены на дистанционный формат. Также смотрела работы коллег в соцсетях, заимствовала их опыт. Теперь я многое умею сама. Большой спрос на пошив корпе, различных чехлов, штор, декоративных подушек", - рассказывает швея Жынылсын Гадил.

В прошлом году как начинающий предприниматель женщина выиграла грант – больше миллиона тенге. На эти деньги она приобрела швейные машинки, ткани, фурнитуру, необходимые материалы. Благодаря новой технике смогла увеличить ассортимент выпускаемой продукции.

"У нас в селе есть пару ателье, но такой цех открывается впервые. Изделия красивые, качественные – видно, что сделано с душой. Мне понравилась мягкая игрушка, куплю сыну", - говорит житель села Жангала Даурен Берешов.

начинающий предприниматель справляется сама. Но в дальнейшем хочет взять помощниц и помочь односельчанкам реализовать себя в любимом деле. В планах – участие в других государственных программах и конкурсах на получение грантов. Вещи, сделанные своими руками, всегда будут пользоваться популярностью, говорит швея. И если не лениться, уверена она, любимое хобби всегда можно превратить в успешный бизнес.