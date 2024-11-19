Многодетная мать выиграла суд у жилинспекции в Астане

Жительница Астаны обратилась с иском к Управлению жилья и жилищной инспекции. Через суд она требовала поставить её в очередь на жильё из госфонда по категории "многодетная семья" и выиграла дело, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что женщине отказали в постановке на очередь, сославшись на то, что совокупный среднемесячный доход семьи превышает 3,1-кратный размер прожиточного минимума на каждого члена.

"Согласно п.п.9) статьи 68 Закона "О жилищных отношениях", многодетные семьи относятся к социально уязвимым слоям населения. Однако буквальное толкование указанной нормы закона предполагает, что требование о совокупном доходе ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума применяется к гражданам, состоящим в очереди при предоставлении жилья. В данном случае истец обратилась только с требованием о постановке в очередь", - сообщили в суде.

Суд признал требования истца о принуждении к принятию благоприятного административного акта по постановке в очередь нуждающихся в жилье обоснованными и иск удовлетворил.