Ранее судимая многодетная мать привлекла к своим криминальным делам несовершеннолетних. Ограничение свободы ей заменили на реальный срок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сначала женщина размещала объявления о сдаче квартиры на длительный срок. По словам пострадавших, автор уверяла их, что квартира в идеальном состоянии и готова к заселению. Однако после получения предоплаты в размере 50 тысяч тенге, она переставала выходить на связь. Четыре человека стали жертвами её обмана.

Суд, учитывая все обстоятельства, приговорил женщину к одному году ограничения свободы. Находясь на учете службы пробации, осуждённая вновь ввязалась в криминал.

"Вместе с двумя несовершеннолетними – двоюродным братом 16-ти лет и его другом, 17-летним юношей – она стала заниматься кражами мобильных телефонов. В результате их действий пострадали пять жителей города, а общий ущерб превысил 1,7 миллиона тенге. Суд принял решение о назначении подросткам меры воспитательного воздействия, однако для женщины последствия оказались более строгими: её приговорили к лишению свободы на три года и шесть месяцев", - сообщили в полиции.

Мошенница находится в Учреждении №23 ДУИС по области Абай. Дома возвращения мамы дожидаются четверо маленьких детей, старшему из которых шесть лет, младшему – год. Малышей передали на попечение бабушке.