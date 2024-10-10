  • 10 Октября, 03:19
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Многодетная мать на чужие деньги играла в азартные игры в Атырау

Сегодня, 02:39
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Многодетная мать на чужие деньги играла в азартные игры в Атырау Сегодня, 02:39
Сегодня, 02:39
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Судом Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении гражданки Г. по факту мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Atyrau online.

Подсудимая зарегистрировав на свое имя ИП, на территории города Атырау занималась продажей подгузников и влажных салфеток. 

"Войдя в доверие к потерпевшему, попросила перечислить ей 500 тысяч тенге, за товар который якобы доставит им после, однако получив заветную сумму "бизнес-леди", спустила их на азартные игры. Но товар так и не доставив", - сообщает Atyrau online.

Судом ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отсрочкой исполнения приговора на 3 года в связи с наличием 4-х несовершеннолетних детей.

Приговор суда вступил  в законную силу.

 

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