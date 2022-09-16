Многочисленные поборы: экс-начальнику МПС Шымкента вынесли приговор

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Резонансный судебный процесс завершился в Шымкенте. Мухтара Бухарбаева признали виновным в многочисленных поборах со своего подчиненного Азамата Аимбетова и превышении служебных полномочий, передает BaigeNews.kz. со ссылкой на otyrar.kz.

Высокопоставленный полицейский отправится в колонию общего режима на 7 лет. Кроме того, экс-полковник пожизненно лишен права занимать должность на госслужбе и в правоохранительных органах. При вынесении приговора Бухарбаев был немногословен.

По словам судьи, экс-начальник МПС все обвинения отрицал. Его адвокаты просили вынести оправдательный приговор. Родственники теперь уже бывшего высокопоставленного полицейского были против того, чтобы журналисты освещали судебный процесс.

"Приговор еще не вступил в законную силу. Как вы это на весь мир будете объявлять?",- недовольны родственники Бухарбаева.

Суд рассматривал дело около двух месяцев. По словам судьи, Бухарбаев на протяжении двух лет заставлял подчиненного покупать ему авиабилеты, мебель, часы, айфон и даже елку. Деньги майору Аимбетову приходилось занимать у родственников. Свидетелями в резонансном деле выступили продавцы магазинов, где приобретались вещи, трое коллег Аимбетова и водитель Бухарбаева.

"Счет-фактуры, накладные бумаги доказывают, что эти товары были куплены в этих магазинах. Продавцы прям указывают, что оплачивал инспектор полиции, а мерил и взял другой человек в лице Бухарбаева. Общая сумма ущерба 3 миллиона 194 тысячи тенге, суд это удовлетворил. По всем эпизодам мы Бухарбаева признали виновным, поэтому мы все взыскали с Бухарабаева. В моральном ущербе мы отказали", - сказал судья Аль-Фарабийского районного суда г.Шымкента Гани Байарыстан.

На суде также стало известно, что Аимбетов около двух лет терпел многочисленные поборы из-за страха преследований своим начальником. Сейчас сторона потерпевшего считает, суд вынес справедливое решение.

Приговор бывшему начальнику МПС смягчили с 8 лет колонии на 7 лет из-за наличия малолетних детей. Приговор суда не вступил в законную силу, при желании Мухтар Бухарбаев может подать апелляцию.