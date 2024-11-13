Многочисленные нарушения нашли в недостроенной "комфортной" школе в Кенкияке
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Скандалом обернулось строительство учебного заведения на 600 мест в селе Кенкияк Актюбинской области в рамках нацпроекта "Комфортная школа", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
В возводимом здании обнаружили многочисленные дефекты. Теперь специалисты решают, возможно ли исправить брак или же придется отправить объект под снос.
На объекте побывал технадзор и нашел целый ряд нарушений. Например, кирпичные кладки, затрагивающие несущие стены и перегородки, пошли трещинами. Железобетонные конструкции тоже начали разрушаться. После этого стройку приостановили.
Известно, что стоимость проекта – почти пять миллиардов тенге. Но заказчик уверяет, оплату подрядчику ещё не отправляли.
"Создана комиссия, которая неоднократно выезжала на данный объект. Были привлечены несколько компаний, которые производили технические обследования. Будут выданы рекомендации от проектной организации, после этого уже будут приниматься меры о дальнейшем строительстве и по устранению всех этих недостатков", - сказал региональный руководитель АО Samruk-Kazyna Construction Асан Ибраев.
Самое читаемое
- Представители Ирана, России и Турции выступили с заявлением после встречи в Астане
- В Жезказгане предприниматель переплачивал огромные суммы по комуслугам
- 22-летнего парня убили в день свадьбы в Кокшетау
- Шавкат Рахмонов получил нового соперника на UFC 310
- Что сулят Казахстану победа Трампа и новый геополитический расклад