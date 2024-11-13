Многочисленные нарушения нашли в недостроенной "комфортной" школе в Кенкияке

Скандалом обернулось строительство учебного заведения на 600 мест в селе Кенкияк Актюбинской области в рамках нацпроекта "Комфортная школа", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В возводимом здании обнаружили многочисленные дефекты. Теперь специалисты решают, возможно ли исправить брак или же придется отправить объект под снос.

На объекте побывал технадзор и нашел целый ряд нарушений. Например, кирпичные кладки, затрагивающие несущие стены и перегородки, пошли трещинами. Железобетонные конструкции тоже начали разрушаться. После этого стройку приостановили.

Известно, что стоимость проекта – почти пять миллиардов тенге. Но заказчик уверяет, оплату подрядчику ещё не отправляли.