Республиканское совещание по вопросу экологической безопасности провёл генпрокурор Казахстана Берик Асылов. Он заявил, что проверки вскрыли многочисленные нарушения экологического законодательства со стороны местных исполнительных и уполномоченных органов, а также субъектов добывающей и перерабатывающей промышленности, передаёт BaigeNews.kz.

По их результатам в правительство внесено представление об устранении нарушений законности. Ещё 60 актов надзора в местные исполнительные и уполномоченные органы. К адмответственности привлечено 259 физических и юридических лиц.

Прокуроры взыскали 30 миллиардов тенге ущерба окружающей среде.

На совещании затронуты ключевые вопросы размещения и переработки бытовых и промышленных отходов, загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха, охраны лесов, флоры и фауны.

Только прокуроры, совместно с эко волонтёрами и активистами, ежегодно выявляют и принимают меры к ликвидации до семи тысяч несанкционированных свалок бытового мусора.

Особую озабоченность вызывают свалки около воздушных гаваней, которые угрожают безопасности полётов.

Также наблюдается рост промышленных отходов и их складирование без утилизации и переработки.

По итогам совещания министру экологии поручили сосредоточить усилия на выработке и реализации комплекса мероприятий по развитию экологической инфраструктуры, в том числе с использованием передового зарубежного опыта.

В части промышленных отходов и выбросов предложено автоматизировать сбор экологической информации, оцифровать приём и обработку отчётов предприятий, а также форсировать внедрение "зелёных" технологий и модернизацию загрязняющих производств.

Все предложения Генеральной прокуратуры и мероприятия по улучшению экологической ситуации в стране заложены в Дорожную карту, которая направлена для исполнения в профильные министерства и местные исполнительные органы.