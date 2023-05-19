Многочисленные факты коррупции выявили в сфере ОСМС

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По итогам 2022 года выявлено свыше трёх миллионов нарушений на сумму 20,8 миллиарда тенге. Об этом сообщил председатель правления фонда Сабит Ахметов на брифинге в СЦК в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Там, где большие деньги, там и большие интересы. Это связано и с лекарственным обеспечением, завышением стоимости оказанных услуг, приписками и т.д. Все указанные злоупотребления стали возможными в связи с недостаточным контролем и низким уровнем цифровизации. Сегодня Фондом охвачены контролем только 10 процентов от всех оказанных медуслуг", - сказал он.

Ахметов напомнил, что система ОСМС была внедрена в 2020 году в период пандемии, когда все силы были брошены на борьбу с коронавирусом.

С внедрением ОСМС появились два источника финансирования и соответственно два пакета медпомощи. Первый – это пакет в рамках бесплатной государственной медпомощи и второй – это пакет ОСМС.