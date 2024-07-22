Многочисленные факты хищений бюджетных средств в школах выявил Антикор

В Казахстане провели внешний анализ коррупционных рисков по вопросам планирования и освоения бюджетных средств в сфере образования. Вскрыта схема хищения денег из фонда оплаты труда педагогов, передаёт BaigeNews.kz.

"Многочисленные факты хищений бюджетных средств стали возможными по причине отсутствия автоматизации процессов формирования бюджетных заявок, механизмов предотвращения нарушений и интеграции систем бухгалтерского учёта и государственных баз данных. Основная доля похищаемых средств приходится на фонд оплаты труда педагогов. Предполагаемые к хищению деньги заранее закладывались на уровне школ путём необоснованного завышения бюджетной заявки. Образовавшаяся экономия передвигалась в фонд оплаты труда и распределялась отделом образования среди аффилированных школ", - сообщили в Антикоре.

По данным ведомства, ключевую роль в хищении играли директора и бухгалтеры школ, которые используя уязвимости программ бухгалтерского учета и государственных информационных систем (отсутствие интеграции систем бухгалтерского учета с казначейством), похищали из зарплатного фонда многомиллиардные бюджетные средства.

Бесконтрольно вносились любые изменения, в том числе завышение сумм, включались фиктивные данные посторонних лиц.

"По подобной схеме хищение осуществлялось следующими способами: перечисление зарплаты сверхустановленной нормы; начисление её посторонним аффилированным лицам; начисление на свои карт-счета по реквизитам посторонних лиц; дублирование переводов денежных средств; начисление зарплаты "мертвым душам". В Талдыкоргане на протяжении 2,5 года действовала преступная группа, в которую входили руководитель, главный и расчётный бухгалтеры отдела образования, а также 13 бухгалтеров школ. Все роли были распределены. Бухгалтеры похищали бюджетные средства из фонда оплаты труда, а руководитель городского отдела образования прикрывал их за взятки. Доказано получение им 280 миллионов тенге. При задержании у главного бухгалтера отдела образования изъят почти миллиард тенге", - уточнили в ведомстве.

Для устранения преступной схемы внесены поправки в Правила составления бюджетной заявки, позволяющие формировать их в электронном виде.

После чего министерство просвещения ориентировало акиматы на перевод процедуры формирования бюджетных заявок в цифровой формат.

С августа 2023 года Минфином реализуется пилотный проект "Единое хранилище данных бухгалтерских операций". Он предусматривает единую стандартизацию бухучета, проведение электронного аудита и применение превентивных мер за счёт настройки индикаторов риска (пилот планируют завершить в декабре 2025 года).

Минпросвещения проведена интеграция Национальной образовательной базы данных (НОБД) с ИС министерств юстиции, здравоохранения и труда. Это позволит бухгалтерским системам сверять сведения по персональным данным, больничным листам и занятости.

Кроме того, в НОБД разработан модуль "Портфолио педагога" (электронное досье работника со сведениями об образовании, здоровье, квалификации). Аккумулирование таких данных позволит бухгалтерским системам "подтягивать" объективные данные о работниках и формировать достоверную тарификацию зарплат.

Для исключения "мёртвых душ" в минимальные требования к объектам информатизации в области образования включена норма о внедрении системы фиксации посещения работниками учреждений образования (в т.ч. по биометрическим данным). Она уже работает в учреждениях образования Павлодара (50 школ) и Туркестанской области (25 колледжей, 191 школа).