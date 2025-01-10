В Лос-Анджелесе продолжают бушевать беспрецедентные лесные пожары. По последним сведениям, десять человек погибли, а более 360 тысяч людей эвакуированы. Катастрофа затронула престижные районы Пасифик-Палисейдс и Голливудские холмы. Среди потерпевших оказались мировые знаменитости, такие как актеры Энтони Хопкинс, Адам Броди и певица Пэрис Хилтон. Казахстанцы, живущие в США, рассказали BaigeNews.kz, как они переживают страшные пожары.

Лесные пожары в Калифорнии начались 7 января, и стали самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса. Сразу пять крупных пожара начали уничтожать всё на своём пути в разных частях американского штата. Ситуацию усугубил сильный ветер.

Площадь самого сильного пожара в районе Пасифик-Палисейдс между Санта-Моникой и Малибу превышает 60 квадратных километров. Там огонь уничтожил не менее тысячи строений. Многие были вынуждены эвакуироваться в Сан-Диего, центр Лос-Анджелеса или даже в Неваду и Флориду.

Пожар в Итон-Каньон на востоке в районе Пасадены сжёг около 13 690 гектаров. Уничтожено от 4 до 5 тысяч зданий.

Пожар в Кеннете уничтожил строения на территории около 960 гектар в районах Вест-Хиллз и Калабасас.

Все студенты – в безопасности

Студент четвертого семестра режиссуры Нью-Йоркской киноакадемии Абылай Отежан проживает в небольшом городе Лос-Анджелеса - Бербанке. По его словам, там относительно спокойно.

"Сейчас в месте, где я живу, в Бербанке, ничего такого не происходит. Большинство казахстанцев, с которыми я общаюсь, живут именно в моем районе. Они все в безопасности сейчас", - говорит студент.

Однако до Бербанка доходит очень густой дым от пожаров. Жители жалуются, что им тяжело дышать на улице, а в воздухе стоит запах горелого.

Фото Абылай Отежана

Абылай Отежан рассказывает, что из-за природной стихии для новых студентов отменили ориентационную неделю, День открытых дверей и другие торжественные мероприятия. Все они были проведены в онлайн-формате.

Сами занятия у студентов начнутся с 13 января, пока сообщений об их отмене не поступало.

Абылай Отежан отмечает, что на его сотовый телефон часто приходят оповещения от местных властей и пожарной службы.

"Сегодня два раза нам отправляли уведомления на телефон. Пишут, чтобы все были готовы к эвакуации. Отправляют даже список вещей, который нужно подготовить. Но команды "эвакуироваться" пока не было. Я сам лично подготовил необходимые документы, вещи на случай, если что-то произойдет", - рассказывает студент.

В пожаре пострадала одна из знакомых парня.

"Моя одногруппница-американка, живет именно в тех местах, где бушуют пожары. У ее семьи большое ранчо. Когда пожар начался в их хозяйстве, они сначала эвакуировали своих животных, потом эвакуировались сами. Им было очень тяжело. Американцы открывают разные сообщества для помощи таким пострадавшим. Помогают кто чем может: едой, одеждой, кормом для животных", - поделился Абылай.

К слову, в американском штате Калифорния обучаются 73 казахстанских стипендиата, включая 56 студентов, которые отправились учиться по программе "Болашак" и 17 человек по программе "Научная стажировка". Все они находятся в безопасности и поддерживают связь с кураторами.

В АО "Центр международных программ" проинформировали, что внимательно следят за ситуацией.

"Стипендиаты следуют рекомендациям местных властей и оперативно информируют нас о ситуации. Мы поддерживаем постоянный контакт с университетами и готовы реагировать на любые изменения", – прокомментировали ситуацию в АО "Центр международных программ".

К эвакуации готовы

Семейная пара Бержан Курманов и Акжан Акажан живут вместе с маленьким сыном в районе Канога-Парк, что на северо-западе от центра Лос-Анджелеса. Сюда пожар не дошел. Эпицентр пожара в 40 минутах езды на машине. А вот сильному запаху гари не помешали никакие расстояния. На улицах Канога-Парка невозможно дышать. Акжан испытала это на себе. Женщина по привычке вышла на пробежку и после трех километров у нее началась сильная головная боль.

Фото Бержана Курманова

"Сегодня мы получили уведомление на телефон, что уже в нашем районе, возможно, будет пожар. Попросили нас быть готовыми к эвакуации. Отправили списки, что именно брать с собой. Первое - это люди, дети, животные. Второе - это необходимые документы. Третье - таблетки, линзы и другие предметы первой необходимости. Через какое-то время чрезвычайную ситуацию отменили", - рассказывает Акжан.

Сын Акжан и Бержан уже второй день не ходит в школу – учебу на время отменили. Бержана тоже отправили на "удаленку" с завтрашнего дня.

Фото Акжан Акажан

Супруги собрали тревожный чемоданчик и на всякий случай держат его в машине. Говорят, как такового плана эвакуации у них нет, в крайнем случае, поедут в отель.

По словам Бержана, в их районе паники и хаоса не чувствуется, но видно, что люди напряжённые, кто-то уже покидает свои дома, кто-то только готовится.

"Много наших друзей уехали из города. Остальные пока ждут оповещения. Чрезвычайную ситуацию в нашем районе отменили. Но кто знает, все может измениться в любой момент. Потому что ветер может раздуть и поменять направление", - сказал Бержан Курманов.

Ищут виноватых

Еще одна казахстанка Евгения Гул живет в центре Лос-Анджелеса. Несмотря на то, что ее стихия напрямую не коснулась, она все равно испытывает неудобства.

"Меня лично пожары не затронули, так как там, где я живу, отсутствуют зелень и горы, из-за чего огонь не может добраться до нас. Тем не менее, беспокойство вызывает небезопасный воздух и паника среди жителей", - сказала Евгения.

Ей нравится, что местные рестораны предлагают бесплатную еду для пожарных и пострадавших.

Из минусов девушка отметила рост цен на аренду жилья в безопасных местах, таких как Big Bear.

"Также вызывает разочарование политическое обвинение, например, со стороны Дональда Трампа в адрес губернатора Гэвина Ньюсома. Вместо того, чтобы искать виноватых, важно объединиться и действовать сообща", - заключила девушка.

Пожар в онлайн-режиме

Эльвира Айтубекова ближе всех оказалась к пожару. Она живет в районе Глендейд. Огнем же охвачен соседний – Пасадена.

"Вечером 7 января в Пасадене вспыхнул пожар. Был сильный ветер, и мы боялись, что пожар дойдет и до нас. Мы были начеку. С 6 утра 8 января нам на сотовые телефоны начали приходить оповещения о пожаре, о чрезвычайной ситуации, о том, что нужно эвакуироваться с определенных зон", - рассказывает Эльвира.

Фото Эльвиры Айтубековой

Местные власти разделили район на два цвета: красный – зона, с которой немедленно нужно эвакуироваться, желтый – нужно собрать все необходимое и быть наготове.

"Мы были в желтой зоне. Дома через дорогу уже начали эвакуировать. С нашего балкона утром был виден очень густой чёрный дым. Хотя мы находились в, так сказать, не очень опасной зоне, не в зоне эвакуации, мы всё равно решили всей семьёй уехать из нашего дома. Собрали чемоданы, всё необходимое, и выехали. До обеда мы переждали, после обеда вернулись домой, так как не было дополнительных предупреждений об эвакуации", - поделилась Эльвира Айтубекова.

В тот день все школы, детские сады, учебные учреждения закрылись до конца недели. Также были закрыты некоторые магазины, а в тех, что оставались открытыми, наполовину пустовали полки. В некоторых районах не было света.

Фото Эльвиры Айтубековой

"Система оповещения хорошо работала. Она оперативно сообщала о новых зонах эвакуации, о шелтерах, куда можно в случае эвакуации поехать. За огнем мы наблюдали через приложение. Это приложение показывало, сколько гектаров земли было сожжено огнем. И мы даже наблюдали через лайф-камеру за распространением огня", - сказала казахстанка.

На сегодняшний день пожар в Пасадене удалось потушить. Но по воздуху до сих пор летает белый пепел.

В МИД РК сообщили, что граждане Казахстана в Лос-Анджелесе за помощью в посольства не обращались.