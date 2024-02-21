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Многие женщины жалуются на это - замминистра МВД о наказании за харассмент и сталкинг

Сегодня, 12:50
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BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 12:50
Сегодня, 12:50
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Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Введение в Казахстане наказания за харассмент и сталкинг прокомментировал заместитель министра МВД Игорь Лепеха, передаёт BaigeNews.kz.

"Думаю, что мы все равно когда-то к этому придем. Есть и запрос общественности в этом плане. Только единственное — нужно делать это спокойно, взвешенно и не торопясь, не просто копировать. Депутаты правильно говорят: есть менталитет, есть какие-то вещи, которые у нас воспринимаются совсем не так, как в других странах", - сказал Лепеха в кулуарах мажилиса.

Что касается буллинга, то эта норм в законодательство уже вводится.

"Посмотрим, как это будет работать. И по вопросам харрасмента мы все равно придем к тому, что эта мера появится, потому что, действительно, многие женщины жалуются на эти вещи. Запрос есть", - добавил вице-министр.

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