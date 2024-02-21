Многие женщины жалуются на это - замминистра МВД о наказании за харассмент и сталкинг

Введение в Казахстане наказания за харассмент и сталкинг прокомментировал заместитель министра МВД Игорь Лепеха, передаёт BaigeNews.kz.

"Думаю, что мы все равно когда-то к этому придем. Есть и запрос общественности в этом плане. Только единственное — нужно делать это спокойно, взвешенно и не торопясь, не просто копировать. Депутаты правильно говорят: есть менталитет, есть какие-то вещи, которые у нас воспринимаются совсем не так, как в других странах", - сказал Лепеха в кулуарах мажилиса.

Что касается буллинга, то эта норм в законодательство уже вводится.