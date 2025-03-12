Многие зарабатывают до 150 тысяч тенге: Депутат поднял вопрос о дисбалансе в оплате труда
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Несмотря на увеличение зарплат учителям и врачам до 350 тысяч тенге, в стране сохраняется значительный дисбаланс в оплате труда других, не менее важных специалистов. Об этом заявил депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев, передаёт BaigeNews.kz.
"В районах и селах библиотекари, работники архивов и домов культуры получают лишь 85 тысяч тенге, тогда как Правительство всегда утверждает, что МЗП – это только для расчета частных предпринимателей", - говорит народный избранник.
По словам мажилисмена, тренеры спортивных школ, преподаватели музыкальных и художественных школ, руководители кружков и технический персонал получают от 125 до 150 тысяч тенге.
"По официальным данным, каждый пятый казахстанец зарабатывает до 150 000 тенге. Данный дисбаланс негативно влияет на самочувствие граждан, приводит к дефициту квалифицированных кадров и снижению качества услуг. И этот вопрос каждый раз поднимается перед депутатами", - отметил Елнур Бейсенбаев.
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