Несмотря на увеличение зарплат учителям и врачам до 350 тысяч тенге, в стране сохраняется значительный дисбаланс в оплате труда других, не менее важных специалистов. Об этом заявил депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В районах и селах библиотекари, работники архивов и домов культуры получают лишь 85 тысяч тенге, тогда как Правительство всегда утверждает, что МЗП – это только для расчета частных предпринимателей", - говорит народный избранник.

По словам мажилисмена, тренеры спортивных школ, преподаватели музыкальных и художественных школ, руководители кружков и технический персонал получают от 125 до 150 тысяч тенге.