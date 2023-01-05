Многие погибли при нападении на резиденцию президента - Генпрокурор о январских событиях

Берик Асылов остановился на результатах расследования межведомственной группы под руководством спецпрокуроров, которая работала по четырём направлениям:

по участникам и организаторам беспорядков;

по актам терроризма;

по действиям отдельных руководителей силовых ведомств;

расследовали пытки.

"Здесь сразу хотел бы пояснить, в чем различие массовых беспорядков от актов терроризма. И в том и другом случае идет насилие, погромы, поджоги и сопротивление властям. Однако беспорядки носят стихийный характер. В свою очередь, террористические акты имеют конкретную цель - устрашить население и намеренно парализовать деятельность госорганов", - добавил он.

Согласно Уголовному кодексу к террористическим преступлениям, наряду с актом терроризма (ст. 255 УК), относятся:

пропаганда терроризма (256 УК);

нападение на здания, средства сообщения и связи или их захват (ст. 269 УК),

захват заложников (261 УК) и другие.

"То есть совершались террористические акты - как я уже говорил, захватывали и уничтожали акиматы, аэропорты, здания ДКНБ, полиции, телевидение и связь. Всего в производстве спецпрокуроров находилось 720 уголовных дел. По этим делам задержаны 25 лиц, состоящие в запрещенных экстремистских движениях. Арестованы 42 члена организованных преступных групп. Кроме того, среди подозреваемых 8 приверженцев деструктивных религиозных течений. 126 лиц ранее судимы за убийства, кражи, грабежи и разбои. В основной массе участники беспорядков – это молодые люди в возрасте до 35 лет. Кроме этого, подозреваемыми в участии в массовых беспорядках и других преступлениях такжы признаны иностранцы. Среди них - граждане Узбекистана, России, Киргизии и Таджикистана", - сказал Берик Асылов.

На сегодня по делам, которые расследует Генпрокуратура, осуждено 573 лица. В их числе два дела – по фактам совершения терактов.

"В Кызылорде Кудайбергенов отобрал машину военнослужащего и совершил наезд на оцепление военных, в результате погиб Кайсаров. В Таразе Бекболов участвовал в нападении на здание акимата, призывал стрелять в головы полицейским и военным. На данный момент установлено 18 организаторов массовых беспорядков. Дела в отношении 13 из них уже в суде. В целом, следствию предстояло ответить: как координировались действия погромщиков, кто был организатором и какие у них были цели", - добавил он.

Ранее группа депутатов "Жаңа Қазақстан" направила запрос с требованием дать ясную картину и оценку январским событиям. Депутат Едил Жанбыршин отметил, что правоохранительные органы отчитались об итогах расследования, сообщили о 238 погибших. Однако после следственных действий казахстанцы так и не получили ответы на заданные вопросы.