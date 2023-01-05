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Сегодня, 10:40
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550Фото: gov.kz
Многие погибли при нападении на резиденцию президента - Генпрокурор о январских событиях
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