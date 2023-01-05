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gov.kz Сегодня, 10:40
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Сегодня, 10:40
550
Фото: gov.kz

Многие погибли при нападении на резиденцию президента - Генпрокурор о январских событиях

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что большинство человек, погибших во время январских событий в 2022 году, погибли при нападении на резиденцию президента, передаёт BaigeNews.kz.
 
Генпрокурор сообщил, что в ходе столкновения при отражении атак в период ЧС скончалось 238 граждан, из них 48 были ранее судимы.

"Количественные данные о погибших достоверны, перепроверены в рамках проведённых расследований. 67 человек (из числа погибших) признаны нападавшими, подозреваемыми в участии в массовых беспорядках. 142 являются нарушителями режима ЧП и антитеррористической операции. Четверо погибли при совершении иных преступлений. Самое большое количество погибших 151 человек – в Алматы. Многие погибли при нападении на резиденцию президента. Аналогичные жертвы имели место в городах: Кызылорда, Шымкент и Тараз", - сообщил Асылов.

Всего по преступлениям, совершённым в январские дни начато 5 300 уголовных дел. Большая часть расследовалась МВД (4 623). В основном, это убийства, кражи, разбои, хулиганства и хищения оружия. КНБ вело следствие по делам о госизмене, попыткам захвата власти и получению взятки в особо крупном размере.

Берик Асылов остановился на результатах расследования межведомственной группы под руководством спецпрокуроров, которая работала по четырём направлениям:
  • по участникам и организаторам беспорядков;
  • по актам терроризма;
  • по действиям отдельных руководителей силовых ведомств;
  • расследовали пытки.

"Здесь сразу хотел бы пояснить, в чем различие массовых беспорядков от актов терроризма. И в том и другом случае идет насилие, погромы, поджоги и сопротивление властям. Однако беспорядки носят стихийный характер. В свою очередь, террористические акты имеют конкретную цель - устрашить население и намеренно парализовать деятельность госорганов", - добавил он.

Согласно Уголовному кодексу к террористическим преступлениям, наряду с актом терроризма (ст. 255 УК), относятся:

  • пропаганда терроризма (256 УК);
  • нападение на здания, средства сообщения и связи или их захват (ст. 269 УК),
  • захват заложников (261 УК) и другие.

"То есть совершались террористические акты - как я уже говорил, захватывали и уничтожали акиматы, аэропорты, здания ДКНБ, полиции, телевидение и связь. Всего в производстве спецпрокуроров находилось 720 уголовных дел. По этим делам задержаны 25 лиц, состоящие в запрещенных экстремистских движениях. Арестованы 42 члена организованных преступных групп. Кроме того, среди подозреваемых 8 приверженцев деструктивных религиозных течений. 126 лиц ранее судимы за убийства, кражи, грабежи и разбои. В основной массе участники беспорядков – это молодые люди в возрасте до 35 лет. Кроме этого, подозреваемыми в участии в массовых беспорядках и других преступлениях такжы признаны иностранцы. Среди них - граждане Узбекистана, России, Киргизии и Таджикистана", - сказал Берик Асылов.

На сегодня по делам, которые расследует Генпрокуратура, осуждено 573 лица. В их числе два дела – по фактам совершения терактов.

"В Кызылорде Кудайбергенов отобрал машину военнослужащего и совершил наезд на оцепление военных, в результате погиб Кайсаров. В Таразе Бекболов участвовал в нападении на здание акимата, призывал стрелять в головы полицейским и военным. На данный момент установлено 18 организаторов массовых беспорядков. Дела в отношении 13 из них уже в суде. В целом, следствию предстояло ответить: как координировались действия погромщиков, кто был организатором и какие у них были цели", - добавил он.

Ранее группа депутатов "Жаңа Қазақстан" направила запрос с требованием дать ясную картину и оценку январским событиям. Депутат Едил Жанбыршин отметил, что правоохранительные органы отчитались об итогах расследования, сообщили о 238 погибших. Однако после следственных действий казахстанцы так и не получили ответы на заданные вопросы.

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#Генпрокуратура #статистика #январская трагедия
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:40
550
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