По результатам исследования Института общественной политики свыше 70% респондентов считают, что Казахстан развивается в правильном направлении. Такое мнение в большей степени свойственно сельским жителям (80,7%), молодежи до 24 лет (78,9%), женщинам (72,2%), передаёт BaigeNews.kz.

В оценках населением текущей политической и социально-экономической обстановки фиксируется более умеренный оптимизм – 76,5% и 67% соответственно.

"Эти результаты связывают с положительным восприятием проводимых в стране реформ. Так, в общественно-политической сфере граждане получили возможность напрямую избирать акимов сельского и районного уровня, избирательная система стала более прозрачной, восстановлен Конституционный суд, инициативы по гендерному равенству открыли женщинам новые возможности для активного участия в политике и общественной жизни", - пишут социологи.

Как отмечается, изменения в социально-экономической сфере позволили значительно повысить доходы работников бюджетной сферы, запустить масштабные программы поддержки, обеспечить справедливый доступ к земельным ресурсам, снизить пенсионный возраст для тех, кто работает на опасных и вредных производствах.

В целом, согласно результатам опроса, 89% респондентов характеризуют свое настроение как положительное. Позитивный настрой в большей степени характерен молодым людям от 18 до 35 лет, холостым/незамужним и семейным, респондентам с высшим образованием.